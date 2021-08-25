高端疫苗全民「免疫橋接」試驗，在23日蔡英文獻臂施打後揭開序幕，才剛過一天就陸續傳來令人震驚不幸消息，兩位中壯年疑似接種疫苗後喪命，引發人心惶惶。

打疫苗就像當兵抽金馬獎，或是吃檳榔吃到倒吊子，讓民眾情何以堪。百般條大路，偏選最危險那條，蔡英文一意孤行，行政院、衛福部護航，加上前副總統陳建仁，一致為還沒完成法定試驗的國產疫苗背書。在高端封緘出產前，多位學者專家極力諫阻要停止這缺乏科學根據的行為，但全被否決。

今年已經累積數不清的無頭公案，舉凡台鐵事故、染疫死亡到現在高風險疫苗施打喪命，蔡政府幾無反省檢討，也沒有相當層級官員下台負責，更沒有雷厲風行及時應對，在野黨的監督軟弱無力且寡不敵眾，任何政策建議，在立法院舉手數人頭，均幹不過蠻橫霸道的民進黨團。

病毒持續在變異，官員的腦袋卻食古不化，瑞士免疫學家預測會有融合COVID-22超級變種病毒出現，屆時疫苗需求、抗體覆蓋率將會比目前更嚴苛。台灣在防疫道路上，如想靠自己殺出一條血路，又不按部就班實事求是，不知還要賠上多少無辜性命？

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