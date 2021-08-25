高端疫苗施打第二天，驚傳首日接種疫苗的媒體人陸之駿猝死。指揮官陳時中8月初記者會駁斥媒體追問高端疫苗封緘10批有8批需要補件「問法不健康」；現在死人了，質問就算「不健康」，陳時中也必須說清楚：高端的不良率問題。

統計目前食藥署對於高端疫苗封緘13批，扣除其中批次SP2103（5151劑）、SP2101（5175劑）為測試的確效品，共有86.7464萬劑施打，這批量還沒有打完，疑似致死4人。高端疫苗為何補件數量的比例如此之高？為何部分批次需要再補做臨床試驗？是否量產過程中存在不良率問題？比例多少？陳時中不該說清楚嗎？相信政府官員說的話，勇敢獻出手臂力挺國產疫苗的陸之駿不能枉死，不是嗎？

與高端採用相同技術製造新冠疫苗的領先者美國Novavax疫苗，因為量產過程出現品質不穩瑕疵，8月6日遭美國政府下令停止製造，復工須通過美國食藥局（FDA）審查。如果連Novavax量產都會碰到品質不穩定的問題，高端哪來的自信，難道沒有不良率的問題？難道這麼高比例的補件、補臨床試驗，真相不該說清楚？

那麼，就算質問陳時中「不健康」、就算質問陳時中「居心叵測」、就算陳時中說了多少次會負全責？高端疫苗究竟有多少不良率，能不說清楚嗎？！

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