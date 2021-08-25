首批國內生產的高端疫苗，已於23日起在台灣各地開始注射。高端疫苗尚未經過第三期的驗證即匆忙進行注射，讓從事醫護工作數十年的專家學者紛紛感到不解。尤其是蔡總統率先發揮示範作用，在台大醫院打了高端疫苗，其勇氣實令人敬佩，其所冒的風險則讓人憂慮。

蔡總統高調打高端疫苗的新聞與視頻傳出之後，又讓吾人再一次感到詫異與怵目驚心。因為負責施打疫苗的那位資深護理師兼護理督導長，竟然在台大醫院院長及諸多專業醫師見證下，做出了許多危險和極不專業的示範如下：

一、首先是注射人員竟然沒有穿戴注射疫苗護理人員的全套防護服及面罩，甚至就連醫療用手套都未戴上；如此既無法保護蔡總統，也未能保護自己。後來看到這位護理督導長之前給蘇貞昌院長及陳時中部長注射時，也都是如此，實在令人難以置信。

二、注射完之後，該督導長怎麼可以把帶著針頭的針筒交給旁邊的另外一位護理師，而且那位護理師還把針筒放在身後，這是違背安全原則的，因為針頭會傷人。專業的作法是打完後要馬上放入「針筒處理容器」；即使在打完之後，針頭會自動縮回針筒內的那種款式，還是要馬上放入針筒處理容器內。

三、使用繃帶的正確且衛生作法是，護理師應先把貼在施打部位的繃帶打開，一般是打開的一邊貼在手套上，另外一邊不要撕開；等打完之後，護理師可以用手抓住不撕開的那一邊，把繃帶取下來貼在病人身上。這樣除病人之外，那條繃帶就完全沒有碰過任何人。這是最基本的「預防與控制感染」護理常識。

看到這麼有經驗的護理師完全沒有遵照「護理工作安全守則」，真為這些護理人員與蔡總統的安全感到擔心與憂心。

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