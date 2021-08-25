最新消息稱，本月底將有第一批約百萬劑BNT疫苗運抵台灣，而且會有大中華區總代理「復必泰」字樣。指揮官陳時中今天態度放軟了說，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要，最重要的是疫苗的內容物是否安全有效，只要經過食藥署檢驗合格都能使用。

他以為這樣說可以安撫民心，沒想卻更令人炸鍋，那你這半年來是在幹什麼？既然這麼不在乎「復必泰」三個中文字，去年底就應該買進來了，何苦搞得天下大亂、死800多人？之前東洋也是卡在莫名奇妙的意識形態，接著郭台銘要去買BNT，還給人家立下八條規矩、不許有「復必泰」中文出現，現在是怎樣？

外國疫苗全打完了，只剩國產高端，阿兵哥、教師、年輕人在沒有選擇的狀態下也只好捲起袖子打了高端，這才放下身段說不會介意有中文字樣。不說還好，說完更令人七竅升煙，這不是把全國民眾耍著玩麼？

可憐的老百姓，就在政府的意識形態下這樣被捉弄，老百姓的生命真的還不如那三個中文字。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※