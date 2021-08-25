美國野火四處延燒、歐洲百年大水災再加上疫情全球肆虐，氣候變遷對各國各地造成的嚴峻考驗，讓減碳、綠能、ESG已然成為全球最關注的發展焦點。以往在產官學界好像只停留在倡議轉型的各種綠能概念，也在各國政府紛紛祭出比如2023年歐盟課徵碳關稅、2030年的各國減碳目標、2050年要實現碳中和等實質措施之後，變成所有企業和廠商不管主動或是被動都必須走向綠能，否則很快就會被淘汰的轉型壓力。可是在這一波即將到來的調整轉型之中，台灣又有多少廠商已經做好準備？或者該問，我們政府的政策和配套已經跟上了嗎？

工總日前發布了2021年的白皮書，當中就直指台灣能源政策背後潛藏的許多風險。撇除像今年5月兩次無預警的跳電這種，供電系統與供電網路的基礎設施與人為問題，台灣目前最迫切也最棘手的，就是對石化能源發電的高度依賴，以及石化能源發電背後所產生的大量「碳排放」。如同上面所提，歐盟2023年開始就要課徵碳關稅，對於想要出口產品到歐盟的台灣企業來說，不管想或不想，只要留在台灣發展、用到台灣的電，就是會有一定比例的碳排成本，躲都躲不掉。

歐盟目前的解決方式，就是有許多國家將核能發電這個相對乾淨的能源，列入綠色能源的範圍，並且用來取代高碳排的燃煤、燃氣等等能源生產。然而在台灣2025年非核家園，以及涉及核電廠的安全性、核廢料存放等社會正義的問題之下，縱使政府有意提高綠色的再生能源、替代能源比例，我們對石化能源的依賴短期之內似乎沒有可能降低。

蘋果去年發出一份公告，宣告在2030年，旗下所有的製造、業務以及上下游供應鏈都要實現「碳中和」。當一個影響力像蘋果這麼大的跨國企業發出這樣的宣言，就不只是一個倡議環保、呼籲綠能的口號而已，而是實際影響到所有相關概念產業生態的要求。

《商業週刊》曾對台灣的200家企業主或高階經理人做問卷調查發現，有15%的企業已經有所警覺，所以自己擬定了相關計畫。25%的企業已經被預告或是被要求要開始進行減碳工作的準備，這就包括盤點企業內部的碳排放、碳足跡，並要如何實現未來能夠碳中和的營運計畫。然而剩餘60%的企業卻是對此毫無頭緒。而且有超過60%的企業在進行碳中和轉型時遇到的最大挑戰，是根本不知道怎麼算自己的碳排放，而且有過半企業認為「政府提供的輔導與補貼政策不夠」。可是說句比較現實的話，如果現在還要等政府或是有人來跟你說，應該要轉型而且應該怎麼轉型的企業，大概都會跟不上這波轉型的壓力，到時就很有可能被淘汰。

想要跟上世界的潮流，並往下一波更環保、更永續的經營方式邁進；更實際的是，想要繼續在這個市場上立足的話，還等著政府幫忙想出解決辦法，恐怕只是緩不濟急。（作者為口譯工作者）

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