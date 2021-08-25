針對目前輿論熱議的「今日阿富汗，明日台灣」的論戰，蔡總統8月18日在民進黨中常會宣稱：「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。蔡總統強調：台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。對於蔡總統的宣示，不只是全體國人，相信全世界都無人敢否定。但是請問蔡總統，民進黨二度執政後，做了哪些有助台灣全民團結，讓台灣更強大的作為呢？

首先，民進黨完全執政後，迫不及待設立「轉型正義委員會」與「不當黨產委員會」，並且劍及履及地藉由轉型正義之名，清算鬥爭已經敗選淪為在野的國民黨。這樣會促進台灣內部的團結嗎？

其次，訂出「一例一休」，結果造成勞資對立，怨聲載道；大幅刪減公教人員退休金，還縱容社會基層汙衊退休公教人員為「米蟲」。這樣能夠促進台灣內部的團結嗎？

第三，堅持2025非核家園，不但造成缺電，還增加空污。以至於有人喊出「用肺發電」。這樣又會促進台灣內部的團結嗎？

第四，韓國瑜以翻轉高雄「又老又窮」的政見，贏得高雄市長選舉。打破民進黨在高雄連續執政20年的紀錄，使民進黨顏面喪盡，難以嚥下這口氣。於是在韓國瑜競選總統失敗後，以似是而非的理由，動用國家機器，使盡全力罷免韓國瑜。民進黨只顧一黨之私，不顧高雄市民整體利益的作為，不但在高雄地區，甚至在全台灣造成嚴重的怨懟與分裂。如此這般，有助台灣內部團結嗎？

第五，新冠疫情爆發後，台灣亟需疫苗。但是民進黨政府沒有「超前部署」，連一劑疫苗都沒有，最後靠日本及美國緊急捐贈疫苗才解燃眉之急，卻落得「疫苗乞丐」的惡名。這樣又能促進台灣內部的團結嗎？更甚者，民進黨政府一邊喊團結、同島一命，一邊卻給特權人士優先施打疫苗。另一方面對民間人士有意捐贈疫苗極力拖延卡關，為的是護航國產高端疫苗，圖利少數持股者。這樣的做法想要全民團結，無異於緣木求魚。

第六，對於「今日阿富汗，明日台灣」議題，凡是批評美國，反對台灣一面倒向美國者，就遭到民進黨政府豢養的網軍「抹紅」為中共同路人。既然台灣島內充斥甚多「中共同路人」，蔡總統要如何領導統御，使台灣「同島一心、同島一命」呢？

第七，蔡總統說：「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。」但是開放進口美國萊豬、萊牛是應有的作為嗎？開放萊豬、萊牛難道不是為了換取美國的保護嗎？

第八，蔡總統又說，要讓自己更強大、更堅定保衛自己。但是目前役男服役只剩下四個月，民進黨政府又不敢恢復徵兵制。沒有具體的作為，台灣如何變的更強大？靠甚麼堅定保衛自己？

自稱「中華民國台灣」的蔡總統，如果不願意在「中華民國總統府」向國人說明，能不能在下次「民進黨中常會」給個說法呢？

（作者為退休大學兼任教師）

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