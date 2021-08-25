高端疫苗開打首日，就有4位接種者死亡，人心惶惶。江啟臣、趙少康呼籲暫停施打高端，民進黨立委王定宇說這是「政治操弄，不看科學、不聽醫療專業。」

真沒想到歷史可以這麼幽默，有一個人可以被自己說的話，重重打臉。2009年，H1N1的國光疫苗全面施打前夕，王定宇表示：「國光疫苗根本沒有通過疫苗核可，只有專案核可，建議應該先以有疫苗核可的諾華疫苗為國人施打，讓國光疫苗退居二線的支援角色。」

把國光換成高端，諾華換成BNT、莫德納或者AZ，不是完全可以套用嗎？2009年的王定宇，可以說是「反國光疫苗」的急先鋒，要說對國產疫苗的政治操弄，王定宇說第二，沒人敢說第一。

李秉穎醫師說，「（對疫苗副作用的）擴大檢視會讓大家不敢接種，當年H1N1就因這樣造成許多人病逝」。這個當年，講的就是王定宇在內的綠營人士，他們對國光疫苗的不良反應未審先判，才導致接種率大幅降低。

2009年，7歲的劉小弟弟在接種國光疫苗後死亡，民進黨把公衛議題政治操作，不但成立「H1N1疫苗受害自救會」，預設不良反應「疑似」疫苗導致；又要送國光疫苗到總統府，「請馬政府政務官集體施打」。

最扯的是潘孟安，一位孕婦在接種疫苗後，發現胎兒沒有心跳到醫院引產，院方說胎兒是「臍帶糾結而導致缺氧」；潘孟安跳出來質疑「未經病理解剖，怎能排除是由疫苗所引起的因果關係」，把自己當太上醫師，打槍正牌醫院的診斷。

11年前，民進黨就是這樣的全軍出動，集體渲染，讓社會大眾對疫苗產生疑慮。前衛生署長涂醒哲看不下去，接受楊志良邀請，擔任疫苗宣導代言人，涂醒哲說：「我希望大家能打疫苗，因為疫苗的保護效果遠大於它可能產生的不良反應。」

民進黨攻擊疫苗正起勁，涂醒哲卻跳出來拆台，這在民進黨是不允許的。一開始涂醒哲堅持，國民健康無關藍綠，「身為前衛生署長，看見民眾因為對國光疫苗信心不足，產生對防疫政策的不信任……如果緩打潮繼續蔓延，H1N1危害恐將加劇擴散，這種危害，遠超過疫苗副作用的危害！」

看到這邊，有沒有覺得涂醒哲很偉大，肅然起敬？但很可惜，涂醒哲只偉大了5天，之後他還是召開記者會要求「衛生署即刻下架代言廣告，否則不排除提告。」

原因很簡單，涂醒哲支持疫苗有多正義，就代表民進黨污衊疫苗有多邪惡；涂醒哲的醫師良知，最後敵不過民進黨的利益算計，這也證明一件事，對民進黨來說，權力面前，國民健康算老幾？

最後，劉小弟的死亡證實與H1N1疫苗無關，但謠言所造成的傷害卻已無法挽回，就如同李秉穎醫師說的，許多人因此不敢接種疫苗而病逝。當年的衛生署長楊志良，在卸任前一天簽公文告發王定宇等人「傳播不實之流行疫情消息」，實在是忍無可忍，要為受害者討個公道。

當年攻擊疫苗的民進黨，現在搖身一變要護航疫苗，說要理性客觀，不要預設因果關係，有人會覺得民進黨是真心的嗎？

的確，所有的疫苗都可能有副作用，只要疫苗的保護力高於副作用，就是「利大於弊」。但問題在於，高端疫苗沒做三期試驗，保護力還是個問號，要如何來跟副作用比較？

目前高端疫苗還處在「預約不完」的情形，再加上接種者的猝死，民眾必然更加觀望；既然現在還有1500萬劑BNT疫苗準備抵台，似乎也沒有以身試險的道理。

現在選擇接種高端的民眾，基本上都是民進黨的鐵粉，他們是因為挺民進黨，所以才挺高端。蔡英文總統應該要問問自己，「萬一」高端疫苗有二期試驗顯示不出的嚴重副作用，「萬一」高端疫苗的保護力其實很兩光，民進黨等於是傷害，最相信自己的一群人，值得嗎？

（作者為政治幕僚）

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