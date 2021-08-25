20年前，美國為了報復基地組織炸毀紐約雙子星大樓，以塔利班窩藏賓拉登為由，領導美歐聯軍發動對阿富汗戰爭，僅用了不到兩個月的時間，便把塔利班打得無影無踪，佔領了阿富汗全境；可是李敖卻在那個時候說出了這麼一段話：「阿富汗戰爭還沒有結束，只是剛剛開始」。

果不其然在接下來的20年時間裡，美歐聯軍迎來了不斷的噩夢，原來塔利班學會了毛澤東的「持久戰」戰略，和「精心設伏，敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打」的游擊戰術，用「地道戰」和「地雷戰」的方式，不斷對美歐聯軍及美國培訓的阿富汗政府軍發動襲擊。據統計，過去20年間，美軍陣亡人數2422，美國安保承包商的雇員陣亡人數3800，聯軍其他各國陣亡人數1144，阿富汗政府軍陣亡人數66000，另外還有20666美軍和聯軍其他各國軍隊10300負傷。而塔利班卻越打越多，越打越強，從這次發動的反攻看來，僅僅用了10天左右便把20年前失去的土地全部奪回，哇噻！真的是「君子報仇，二十年不晚」，美歐聯軍從堂堂皇皇進入，到倉皇逃離，李敖沒說錯，阿富汗戰爭直到現在才算結束！

美國發動攻佔阿富汗花了那麼多金錢和人力，當然不只是爲了一個區區的賓拉登，其背後隱藏著巨大的戰略目標：他可以在阿富汗「克隆」出來的民主制度樣本，煽動中亞各國的顏色革命，對中俄兩國邊境製造許多壓力和麻煩；切斷中國與巴基斯坦的聯繫重新將巴基斯坦拉回美國陣營；在以反恐為旗號，佔據了師出有名的道德制高點，對南亞各國尤其是伊朗產生了巨大的威嚇力。沒想到的是，塔利班這塊骨頭那麼難啃，而「克隆」出來的政權又是一個扶不起的阿斗；人算不如天算，奈何⋯？

塔利班20年前曾經在阿富汗短暫的掌權，那段時間他們可以説得上是「劣跡斑斑」，最不可思議的是他們竟然用大炮去轟巴米揚佛教神像，充分顯示了他們的蠻橫無理，宗教極端，愚昧無知。經過20年來的沉澱、反思、檢討，現在形象似乎有點改變；他們現在正準備組建新政府，他們在第一次的記者會上表示要與世界各國和平相處，他們聲稱：不會報復，杜絕歧視，保障女權，停止產毒；他們似乎也學會了毛澤東的「進京趕考」，表現得兢兢業業，行動上也相當謹慎自律，與20年前截然不同。

阿富汗軍閥割據，民族宗教關係十分複雜；加上塔利班本身組成分子良莠不齊，包括一些恐怖分子和一些宗教極端分子，建立新政府的前途十分艱巨；國際社會對塔利班的痛改前非似乎都抱著懐疑的態度，大家對它都還在「聽其言，觀其行」，新政府要在短時間內得到國際社會的承認，恐怕也是一件難事。另外，美國雖然灰溜溜地逃離了，但並不足以證明美國已經喪失了它在阿富汗的影響力，百足之蟲死而不僵，它由明轉暗之後，更是游刃有餘，在今後一段很長的時間裡，塔利班政權恐怕難以擺脫美國對它的牽扯力。

塔利班在發動反攻之前就派出第二號人物到中國訪問，表示它們渴望得到中方的支持，在佔領喀布爾之後，對當地中國城進行保護，中國大使館也照常升旗辦公，可見塔利班和中國的關係不一般；如果保持這種勢頭，一旦能在「巴鐵」之外再收到一個「阿鐵」，將會使「一帶一路」更加完美。

從20年阿富汗戰爭的來龍去脈，我們得到下面幾個教訓：

一，民主政治不是萬靈丹：美國企圖把自己的政治體制強加在別人頭上，不但水土不服而且引發許多反抗，每一個國家都有它適合國情需要的政治制度，不能強加干涉。

二，決定勝負的是人不是武器：美國組建了世界上技術最先進的聯盟，卻被一個只有AK47和火箭筒的武裝打敗，證明了現代戰爭，武器當然非常重要；但決定勝負的，畢竟是人而不是武器。沒有鬥志、紀律鬆散、貪污腐敗，這樣的軍隊，即便擁有再先進的武器，也最终要失败。

三，人心向背非常重要：很多阿富汗政府軍控制的城市，主動向塔利班投降，塔利班士兵開著美國悍馬車走上街頭，前後簇擁的是阿富汗民眾，興高采烈，人心向背，一目了然。水能載舟亦能覆舟，更要知道，江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心…。

（作者為中美論譠社總编辑）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※