20年後神學士（塔利班）重掌阿富汗政權，原本是阿國及以美國為首的北約國家的事情，卻意外引發國內政壇對未來美國是否亦會背棄台灣的論戰，各有立場，互相指責。美軍會不會協戰台灣只有美國政府知道，但國際關係主要是以結果論斷，因為過程是動態發展，受各方因素影響甚多，然歷史的軌跡經常可做為參考佐證，下一個最有可能被美國拋棄的不是台灣，而是委內瑞拉臨時政府。

委國可說是現今國際政治上的一個奇蹟，因為在沒有內戰的情況下，委國存在著兩個政府，一個是中國和俄羅斯支持的馬杜羅政權，另一個是2019年由美國扶植的瓜伊多臨時政府，這兩個政府同時存在於委國境內，並獲得不同國家的承認，造成委國分裂，人民大量逃往鄰國避難。

美國在瓜伊多上台後，立即提供2000萬美元的援助，希望一舉能推翻馬杜羅，但在中、俄大力援助下，馬杜羅仍掌有實質的影響力，迫使川普除了經濟制裁外，還曾計畫出兵，最後派傭兵欲活捉馬杜羅，結果出師不利，功敗垂成。美國大選時，川普無視瓜伊多的存在，願意和馬杜羅合作解決委國的政治危機。拜登當選尚未就職即已放棄瓜伊多，他的拉美顧問說已準備與馬杜羅談判。這些過程最尷尬的莫過於瓜伊多。

半年多過去了，拜登對瓜伊多僅限於口頭上的支持，迫使後者派使者前往華盛頓要求加大對馬杜羅的制裁，但換來的是由挪威出面，要委國雙方在墨西哥展開和談。對此，瓜伊多只能表示和馬杜羅的會談，是與美國同一步調的外交戰略，為自己自圓其說，找台階下，何其難堪。美國和歐盟輕描淡寫的表示，樂見雙方有建設性的全面協商，似乎忘了瓜伊多是他們推出來的代理人。

美國的軍力世界第一，能快速擊敗敵人，卻缺乏持久和有效的當地治理，當發展到與敵人和談時，即表示美國要脫離戰場了，從越戰、索馬利亞到阿富汗皆然，委國則是現在進行式。如果未來中美取得妥協，台灣要如何上談判桌，怎麼應變局勢？假設中美終須一戰，戰前美國必會仔細評估，其結果對地緣及戰略的影響，例如一旦中國戰敗，如何處理難民問題，是否陷入軍閥割據，俄國反應的強度等議題皆是美國會考慮的。上述問題一樣是我總統和國安單位，必須深慮的問題，因為台灣位在中美衝突的中間地帶。

國際關係的基本原則是沒有永遠的朋友和敵人，只有國家利益，台灣的國際地位特殊，過度傾向任一方均非上策。雖然短期內美國不會放棄台灣，但長期無人能保證，看看委國即可知道，現在的台美關係是過程，還不是結果。（作者為致理科技大學副教授）

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