高端疫苗日前開打，已出現多起嚴重不良反應，甚至有4位民眾接種後猝死，讓不少人心裡產生了陰影。開學在即，教育部規定，學校教職員工及工作人員「應完成第1劑接種且滿14日」才可入校，但目前只有高端一種疫苗可打，學校教職員工惴惴不安。

自主採購疫苗關卡重重

年輕的中小學教師之前一直輪不到公費疫苗，目前疫情指揮中心又只提供一種疫苗，如果不選高端，就必須自費篩檢，費時又花錢。據「新制教師聯盟」粉專爆料，新進老師被學校暗示「可能只能接受高端！」類似情況在軍中和職場已陸續出現，「被強迫中獎」愈來愈普遍。

蔡政府疫苗布局不利，造成進口疫苗空窗期，然後脅迫人民選擇保護力不明、安全性有疑慮的疫苗，這個政府實在是無能又沒良心。所幸這波疫苗荒中，傳出民間捐贈的BNT疫苗8月底將先進來150萬至200萬劑，對苦候疫苗的民眾來說，當然是個大好消息。

不過，這批催來的疫苗本來是要賣給其他國家，因台灣急需，廠商才先調撥了一部分「周轉」給台灣；既然疫苗不是為台灣特製，包裝上就會出現本來就印好的「復必泰」英文Comirnaty字樣。眾所周知，蔡政府對這幾個字非常忌諱。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日雖表示，為了防疫考量，會接受包裝上有這幾個字的疫苗來台；不過，這批疫苗還是要經過衛福部食藥署的封緘檢驗，通過了才能施打；令人不得不憂心，食藥署會不會藉故拖延，讓高端延長獨占期。

同樣令人既喜且憂的是，輝瑞／BNT疫苗已正式取得美國食品藥物管理局（FDA）核發的藥證，成為全球首支取得完整授權的新冠肺炎疫苗，未來國內藥廠可以自行進口該疫苗，不必一定要經過政府管道。

台北市政府已編列預算自主採購疫苗，民間企業和在野黨也想引進BNT疫苗，但有幾道關卡：一、這支疫苗的大中華代理權在上海復星，進口BNT疫苗還是要透過上海復星，蔡政府會同意台灣廠商跟上海復星打交道嗎？二、問題是陳時中願意放下威權心態，允許自主進口疫苗嗎？食藥署會放行嗎？審查期間會多長？

疫苗商品化時代已來臨

第一步可以觀察衛福部是否會自第7輪起，將BNT疫苗列入「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」供民眾選擇。食藥署在7月19日宣布高端疫苗通過緊急使用授權（EUA），衛福部旋即在7月27日就將高端列入，系統還特別預設好已勾選。既然民間疫苗即將進來，衛福部當然應該要將BNT疫苗列為選項，如果遲遲未能列入、民眾連選都不能選，就代表政府對BNT疫苗能卡就卡，逼迫民眾繼續打高端。

以色列、英國、美國等國，在完成兩輪疫苗施打後，疫情本已趨緩，但最近受到Delta變種病毒攻擊，疫情再度緊張。據以色列衛生部研究，注射第3劑疫苗是對抗Delta變種病毒「有效且必要」的手段，因而決定為40歲以上人士和教師接種第3劑BNT疫苗。美國也宣布，秋天要全面追加施打第3劑；加拿大、法國和德國同樣計畫推行接種第3劑疫苗。

疫苗對抗疫至關重要，過去1年半以來，疫情指揮官陳時中一再錯失引進國際疫苗的機會，已造成超過800人死亡，面臨變種病毒入侵危機，國人時時刻刻處於對疫情變化的惶恐中。台灣的第一劑疫苗覆蓋率僅40.32%，第2劑更只有3.34%，距離國際標準甚遠，遑論需要施打第3劑補強免疫力。

疫苗商品化時代已經來臨，國際疫苗就在門口，蔡政府若能以百姓蒼生健康安全為念，不以意識形態去阻擋，相信國人很快就可以擺脫「除了高端別無選擇」的窘境；如果蔡政府還是執迷不悟、冥頑不靈，用各種小動作阻擋國際疫苗，那恐怕會引起民怨暴衝，蔡政府承受得起嗎？