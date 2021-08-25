高端疫苗開打3天傳出4例猝死案，中央疫情指揮中心25日急於撇清打疫苗關聯性。人命無價，中研院院士陳培哲早就提醒不做三期試驗很危險，4例死亡案是否與疫苗不良反應有關，應查明釐清後才能下定論。

施打疫苗必有風險，對比AZ、莫德納和BNT三種國際疫苗，高端才施打3天，目前引發疑似不良反應死亡機率，雖比AZ等3種國際疫苗低，AZ等疫苗都經國際認可，高端則是蔡政府一路開綠燈給予緊急使用授權（EUA），謹慎詳查才是負責任政府應有作為。

高端疫苗在蔡英文總統與民進黨立委獻上手臂、高喊「自己的國家自己救」口號下，儼然成為護國疫苗，好像不接種高端疫苗就不支持台灣價值。如果高端真是護國疫苗，指揮中心何必一再放寬施打年齡限制，只為衝高施打率，指揮官陳時中也不必睜眼說瞎話沒有護航高端。

這波預約施打高端疫苗者，不乏呼應蔡政府主動接種者，但有更多年輕人是工作需求又等不到國際疫苗，無奈下不得不打高端疫苗。這類施打者包括許多大專院校年輕教職員，由於9月開學在即，如果不打第一劑疫苗，三兩天就得快篩才能進校園，為了保飯碗成了高端第三期人體試驗白老鼠。

面對4例不良反應死亡案件，疫情指揮中心刻意導引是糖尿病史等原因，就是擔心影響未來民眾施打意願，漠視高端疫苗製程曾出現82%被食藥署退貨不良紀錄。高端是股票上市公司，豈能高高在上無視4例死亡案例原因，政府應透明公開施打疫苗批次、彼此間有無關聯等資料，詳查死因才能杜悠悠眾口。