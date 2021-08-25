幾千年帝制在國人認知的底層中，打上「說真話倒楣，說假話討巧」的深褐色。不僅歷史上有過太多仗義執言的身首異處和巧言令色的飛黃騰達；我們身邊更有直言不諱者的處處掣肘和阿諛奉承者的左右逢源。不過，只要加入審時度勢，不難發現吃虧占便宜其實與講真話假話無關，甚至討論真話假話的維度都太低。

魯迅在《立論》中說講真話要倒楣：有人家生了孩子，滿月時來祝賀的人大多說，孩子將來非富即貴且有才，只有我說孩子將來要死的，結果被打一頓攆出去。說富貴有才的都是假話，只有要死的才是真話。我問老師，我既不願意說假話，更不想被打一頓攆出去，怎麼辦？老師回答，那就說今天天氣哈哈哈。

魯迅筆下的「我」說的是真話嗎？我看不見的。凡人都要死，這是人人都明白，根本無需說，說了不僅是廢話，更是很陰冷的話。滿月說孩子的未來，一定指有生之年的發展。你說人家要死，不是死在有生之年前嗎，這不是咒人家早死嗎？這樣的烏鴉嘴上哪家，都要被打一頓攆出去。那些說小孩未來非富即貴且有才的未必是假話，因為假話要件是欺騙牟利。喜慶的日子說高興的話，聽的人未必當真，說的人也只是逗大家開心，沒有欺騙，何來假話？對著孩子說，今天天氣哈哈哈的人不打也要被趕出去，因為它涉嫌腹誹，一定有什麼難聽的話沒說出來，所以轉移話題打哈哈。可見《立論》中的老師肯定是誤人子弟的紹興師爺。

如果要我回答，我一定建議參加酒宴之前，讀一點奇門遁甲，陰陽八卦的書，然後給小孩子看看相，預測一下未來。準不準不重要，重要的是說了真話。也可以看點《黃帝內經》，如果面相上看不出才、財、官運，那就提供養孩子的建議，這都比說涉嫌腹誹的哈哈哈強一百倍。

《立論》的立論並不成立，「我」的挨打不是因為講真話，而是因為講不合時宜的話；討巧的也不是講假話，而是講了符合場景的話。講真話只是指南針所指的終極座標，講到什麼程度取決道路狀況，留給方向盤可以轉來轉去的空間。如果外部環境很好，政治生態清朗，講什麼話都有如張天師在此，百無禁忌，那當然可以捧上一顆赤心四處遊走。但是，遇到這種環境的概率太小，所以必須學會在適當的場合、對著適當的物件、講適當的話，密切關注人家的神情，只要興趣稍有偏移，關注有所下降，聽得稍顯費力，則立馬切換話題，或者在物件的認知邊界停下來。不審時則真話亦誤，能度勢雖假話也棒。真話要說到人家對人品的認可，而不是對不識時務的討厭。也就是一定要表達對未來和趨勢的認知，但並不堅持要人家接受。假話要說到讓人家理解的無奈，而不是對秉性的鄙薄。也就是不得不講職責要求的話，也沒有蠅營狗苟的偏好。

強調真話假話只是小孩子做人的道德啟蒙，成人也照此行事，相當於一輩子讀小學生開蒙讀本。一旦把失敗歸咎於說真話，道德的自慰一定堵截審時度勢的完善，因為我沉浸在說真話的悲壯和自豪之中，就不會用審時度勢來避免麻煩。其實，有了審時度勢，甚至無需考慮真假，更不必受其約束。李鴻章在慈禧生日時，送慈禧一頭會說老佛爺萬壽無疆的鸚鵡，慈禧鳳顏大悅。你可以說，李鴻章無恥得不僅自己說假話，而且教畜生也說假話。

但是，慈禧恩准李鴻章開出中國第一家大清戶部銀行，這可是中國銀行和交通銀行的前身，其對中國金融發展的推動，遠遠超越真話假話考量的框架。李鴻章鋪設的開灤鐵路，被保守派攻擊驚動大清的龍脈，李鴻章就用毛驢拉火車。然後買一台法國的小火車，裝在頤和園讓慈禧玩。老佛爺火車一開，天下震動，全國的火車都轟隆轟隆地跑起來。你可以說，李鴻章不說真話，火車不影響大清龍脈，甚至根本沒有龍脈。但堅持講真話對保守派不僅沒有作用，甚至還會惹來殺頭之禍，比較李鴻章的「日拱一卒」巧妙推進，講真話的「萌」暴露的是低維度思考的稚嫩。

（作者為大陸學者）