美國自阿富汗撤軍本已引發美國內與國際大亂，拜登總統在19日接受美國ABC訪問時，於「阿富汗撤軍是否影響台灣」的問題上，他完全不提長久以來一直所延用的《台灣關係法》，而是「口誤」的引用了《北大西洋公約》第5條「美國盟邦受到攻擊時」來回應；結果引發華府北京與台北間的更大混亂。

這次拜登口出有關對台政策「看似有變」後，美國政府回應，很有意思。迄今為止，這個整模式可以用台灣非常通俗的俚語「大街打人，小巷道歉」來形容。以美國總統之尊，彰名皎著的說出了把台灣列入了歐洲盟邦之列，並清楚表示以《北大西洋公約》第5條要以軍事武力「回應」中共以軍事武力犯台一事，來表示他對台灣的支持，這與以往是完全不同的。

一國元首親口說出的政策，而且是公開對著媒體說出的具體政策，是非常嚴肅的；更何況，美國在這個議題上並不是沒有前科；早在2001年5月，美國眾院通過的《2002-2003年外交關係授權法案》中，就曾經提出過把台灣「視同北大西洋公約組織的主要盟國」，這其實與拜登現今的思路頗為一致。

美方不但沒把這個專訪放到白宮網站，還在發現問題麻煩後，僅用了一個完全不具名、不知單位的「拜登政府資深官員」出來非常生硬地表示，「美國政府對台政策沒有任何改變」，顯示此次處理問題的作法完全不覺其嚴重性。

無論如何，在對台政策上，美國總統所出現的狀況絕對不少，可比對的例子也很多。最有名的例子則是前共和黨總統小布希，他當時的「錯誤」說法，其實和現今的拜登說法非常類似，小布希在2001年4月南海撞機事件後說的是，「我們將盡其所能的防衛台灣」；但其後的結果是，美國上上下下從國務卿以降，全部是以公開具名的方式回歸《台灣關係法》，耗時近兩週更正與澄清小布希的說法。兩相比對，完全可以看出這與現今拜登政府作法的差距。

拜登政府非常清楚台灣問題在美中台之間的敏感性及後果嚴重性，卻仍是意圖在台海之間打擦邊球。就在拜登接受ABC的專訪之前，有拜登政府「印太沙皇」之稱的白宮國安會資深協調官坎柏就曾公開講過三句話，「台灣問題非常敏感」、「美國不支持台灣獨立」、「印太大到可以讓兩強共存」。

但美國政府在拜登「口誤」後，卻又不肯正視此事的嚴重性。這只有兩種可能：一是任何對北京的認錯、道歉，都將使得原先已近乎弱勢的拜登政府，在美國內部政黨競爭上遭到致命性的打擊，故不敢也不願出現此舉；但這是必須由拜登政府與北京私下協商，同時必須看拜登所願付出的代價為何。

二則是根本以此意圖試探中共在對台事務上的態度，也就是可能在思考政策變化的邊緣；此即為一般所謂的「含糊為變化之本」；若再摻以美國近來在亞太乃至全球對中共的「準圍堵」戰略意圖思之，北京不會在此一議題上鬆手完全是意料中事。於是，台灣必將為華府北京對峙下的棋子，只是不知民進黨當局在5年來近乎無限制的飄向台獨，而又只能緊抱美國大腿時，是否仔細思考過此一問題？真是使人哀之又哀也！

（作者為資深媒體人）