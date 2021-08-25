香港英文《南華早報》日前獨家報導，中國領導人習近平可能會透過視訊方式參加10月30～31日在義大利首都羅馬舉行的「20國峰會」（G20 Summit）。連帶原先安排在G20峰會的場邊實體「習拜會」也跟著泡湯。此事若是屬實，可能會對已經不太對盤的中美關係雪上加霜，甚至帶來難以預測的危機。不過，若是中美雙方都想避免危機，自然危機也可能變成轉機。

G20峰會是先進工業國家與新興工業國家的首腦會議，本來就相當重要。今年在羅馬舉行的G20峰會，受到各界關注，主要就是中國領導人習近平與美國總統拜登要在峰會期間加開一場「習拜會」。

習、拜二人都是舊識，拜登從2009年1月20日出任歐巴馬的副總統以來，有長達4年的時間與時為大陸國家副主席的習近平經常有機會在國際場合會晤。但是，拜登在2021年1月20日入主白宮後，他們兩人卻尚未真正見過面。

兩個重要大國領導人一直沒機會見面，是會出現一些問題的。第一，過去1年多以來，習近平推動「戰狼外交」，拜登上台後高舉「反中大旗」，各有堅持，也相互批評，若不藉面對面的溝通，中美之間的樑子可能愈結愈深。實體峰會當然不可能「一笑泯恩仇」，但「見面三分情」，好歹有助於緩解目前的僵局。

第二，中美兩國對立近年日益嚴峻，但雙方都希望鬥而不破，更希望能在貿易、地球暖化、氣候變遷、防疫等議題進行對話，才有機會合作雙贏。談判首重氣氛，只有先舉行實體峰會，才有可能為中美在前述議題的後續談判鋪路與營造良好氣氛。

第三，習、拜二人若是錯過今年10月底的實體峰會，將沒有其他國際場合讓他們面對面會談。柯林頓總統1992年當選美國總統後，和中國領導人江澤民3年多都未見面，以致誤會叢生，在李登輝總統1995年訪美後，大陸對台文攻武嚇，1996年爆發台海危機，差點讓中美兩國兵戎相見。

歷史當然不會重演，但以目前中美、兩岸關係之嚴峻程度來看，若是中美兩國領導人隔閡太久，不相往來，歷史可能會以不同的形式重複。

據報導，習近平是否以視訊方式參加G20峰會尚未定案，而且也不排除是北京針對拜登執意要在8月底提出新冠病毒調查報告以及衝著陸企在美國上市提出新規範的「反制措施」。如果習以視訊方式參加G20峰會的消息只是中國反制美國的措施，則面對面的「習拜會」仍不無轉圜空間。

最重要的是，中美兩國都應權衡利弊得失，以大局為重，化危機為轉機，極力尋求在貿易、地球暖化、共同防疫等議題上進行對話，共創雙贏。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）