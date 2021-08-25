馬來西亞移民台灣的網路作家陸之駿，與蔡英文「同梯」接種高端疫苗後猝死。陸之駿生前自承以「一個醫技的外行人、一個生意人」的身分去參觀了高端疫苗廠，並洋洋灑灑地在臉書寫下了他參訪心得，似在為高端產量不足、高端未進行三期臨床試驗一事，強做辯解，還指責他人挑剔高端，阻礙政府訂購高端。

哀矜勿喜，比較讓人好奇的是高端為何邀請一個外行人去參觀疫苗廠？既然是醫技外行人，參訪後為高端強行辯解，可有公信力？作者是網紅，多少外行人因信賴陸姓網紅而選擇高端？若因信賴陸先生推薦進而接種高端、發生不幸，高端公司以及護航高端的「外行人」，會不會因「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」感到遺憾與悲痛？

創投界常用簡單的4個Right（對的），來判斷該不該投資一個新事業或新產品。4個「對的」，指的是：對的市場（Right market）、對的產品（Right Product）、對的資金（Right money）和對的團隊（Right team）。評斷高端疫苗，亦可沿用。

先說市場。大疫當前，疫苗的市場肯定存在。高端疫苗於危機時入市，市場和產品的選擇，不能說不對。儘管如此，生技醫藥所需資金龐大，回收期長，台灣市場狹小，即使疫苗研發成功，不能打開國際市場也屬枉然。高端未取得國際認證，緊急使用授權的依據，全球皆不認同，絕無可能進入國際市場。一言以蔽之，高端疫苗前景黯淡，在台施打是拿台灣人命來做全球最大規模的人體試驗。草菅人命，莫過於此。

再說資金。高端資本額有限，無法與國際正規藥廠相比，發展迄今全賴政府大力護航，甚至不惜玩法施政，先下單後緊急授權。而高端股票起伏如坐雲霄飛車，常識判斷其中必有詐。外行網紅作家介入幫腔，定遭利用。

最關鍵的問題還是產品。高端疫苗號稱是由美國製藥大廠Novavax技術轉移生產的次單位蛋白疫苗。然而，技轉的師傅Novavax疫苗，迄今都沒能通過美國FDA緊急使用授權審查，接受技轉的徒弟高端卻能先馳得點，誰能相信從未有疫苗研發經驗與成功實績的高端團隊，會強過Novavax？誰又能相信台灣的食藥署和疫苗審查委員會能高過於美國FDA？

評斷團隊，還可上公司官網檢視研發和經營團隊的專業背景、以及過往的資歷。高端官網上，研發和經營團隊的專業背景和資歷全都付之如闕，彷彿見不得人似的。而官網內容沒有即時更新，也顯示公司存有管理不善的問題。外界熟悉的高端團隊背景，一是主要投資者有炒作股票的前科，二是總經理曾是動物疫苗代理商，極富爭議性。如此團隊，孰能信之？陸姓網紅判斷力不足，未能以4個Right檢視高端疫苗，盲目擁護，方有悲劇發生。

接種AZ疫苗致死，可以牽拖高齡兼有慢性疾病，可以歸罪捐贈方品管不良。接種高端致死則不然，畢竟，高端從研發、訂購、取得緊急使用授權，再到預約登記接種，全係政府便宜行事、玩法弄權、大開綠燈所致。高端弊端外顯，官僚誤國，全民不能不察！

（作者為資深媒體人）