不過，楊世駒亦說：「當時國家對於我們中隊犧牲隊員的撫恤做得很完善，撫恤金之發放以及遺眷的照顧都十分周到。而美方的合約中，也載明了補償條款，就是遺眷中的直系親屬每人給予二千元美金補助金，透過空軍總部情報署轉發。」

沈麗文則從另一個角度切入，說到：「初次造訪的人，可能會覺得村中生活悠閒而寧靜。仔細打量，卻會發現這個村子的門牌號碼似乎有些混亂，在五十三號之後，又有五十三號之一、五十三號之二、五十三號之三……。然而，明明每一戶都是獨棟平房，和五十三號一點關係也沒有。」她說：「五十三號是莊人亮的舊宅，他是黑貓中隊第十七位飛行員，在他之前，已經有十一個人陣亡（包括大家以為已殉職的葉常棣和張立義），而他兩度遭受飛彈攻擊都安然逃脫，因此後來附近加蓋的房子，都想沾他的好運道，而沿用了這個幸運數字。」

王黛比（本名：許牟憲）是第三任隊長的王太佑妻子，在〈回家吧！我的愛〉一文中，她則談到「黑貓中隊」成員與眷屬的心酸：「春日的黃昏下班後，我匆匆趕回家要給兩兒準備晚餐，看到外子在衣櫥裡找冬裝，他只告訴我『要去韓國出任務』。提著行李包我陪他走到眷村口的停車場，臨上車時我在他耳邊輕輕的說了一聲『I love you』，看著小吉普車越行越遠，消失在夕陽的餘暉裡，我突然覺得自己無比的孤單，好像世界上只有我一個人似的。」又說：「深夜外子回家後疲憊不堪，累得都沒有精神說話了！我幫他脫飛行衣時，愕然看到他背上佈滿了像被皮鞭抽過似的一條條紫紅色的血痕，他已麻木得不感到刺痛了；那是因為『個裝士』沒把他的『半高空壓力衣』（Partial Pressure Suite）穿好所致。在我給他拭抹潤膚油時，忍不住心痛的眼淚一滴滴在他背上。這已經是半個世紀前的故事！」

沈麗文以一個眷村內孩子的眼光來看，她於書中也描述了村內的生活：「接近中午時，老楊便騎了三輪車前來，收集眷村媽媽們準備的便當，再送去學校給各家小孩。平房旁邊是一片綠油油的農田，颱風天淹水時，偶而會有一、二條魯莽的水蛇混進家中。」但是，接下來她卻說：「午後眷村時而傳出的麻將聲，或許便是這些飛行員太太們的一種排遣方式，藉著在眼前築起的方城，抵擋那些盤旋在心底深處、難以捉摸的憂慮。」

沈麗文也轉述了哥哥沈立威的印象：「吃過牙膏狀的太空食物（桃子口味不錯，肉醬超難吃）。但那裡終究不只是孩子們遊戲的樂園！某天，村裡一位伯伯失事，爸爸說他不見了，聽說只打撈到衣服。他記得有好幾年時間，爸爸每年都帶著他去空軍公墓憑弔，只看到墓碑上都是二、三十來歲的年輕人，他雖然還是小孩，也覺得淒慘。」

沈立威說的「某天，村裡一位伯伯失事，爸爸說他不見了，聽說只打撈到衣服」的殉職飛行員，可能是民國五十八年（西元一九六九年）一月五日，在華東墜海殉職的張燮；事發一年後，有一艘漁船在彭佳嶼附近，發現了張燮的遺物。

劉東明是第四任隊長劉宅崇的公子，印象中也曾「有一幕清晰的畫面：一日放學回家，看到一位阿姨坐在客廳悲傷的哭泣，正在安慰她的媽媽打發他帶妹妹出去玩；一邊玩耍一邊看著家裡人進人出，都紅著眼睛。長大後才知道，原來那是鄰居黃七賢的新婚妻子，他在那天失事」。

沈麗文更說：「當然也有還正在學走路、就再也見不到父親的眷村孩子，父親是一枚勳章，母親的眼裡則永遠留下曾經心碎的痕跡。什麼時候，能不再有這樣的故事？」至於倖存的老飛行員，卻也誠如王黛比所說：「外子把一生中最好的歲月奉獻給自己的國家，視死如歸，無怨無悔。如今蒼翁白髮、垂暮之年還得忍受著當年高空飛行所產生後遺症的痛苦折磨、落寞、消沉……！讓我傷心的記下這段往事。親愛的、讓我牽著你的手，我們回家吧。」在在說明了「山頂村」內，外人看似風光下的哀傷。（待續）