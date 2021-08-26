1948年(民國37年)，戰後國共戰爭進入第三個年頭。這年9月8日至13日，毛澤東在西柏坡主持召開的中共中央政治局會議上報告指出：「我們的戰略方針是打倒國民黨，……由游擊戰爭過渡到正規戰爭，建軍五百萬，殲敵正規軍五百個旅，五年左右根本打倒國民黨。」這五年的計算是從1946年7月算起，第三年是「今年(1948)7月至明年6月」。即是還有兩年的時間。但是到了1948年9、10月間，共軍打下濟南、錦州後，毛氏又把五年的時間提前一年，「大概只需一年左右的時間即可達到了。」亦即到1949年10月左右，就可以「從根本上推翻國民黨統治」。毛氏的估計，可謂準確。

但蔣介石在元旦文告中說：「消滅匪軍有形力量，終可在一年內完成。至於各地散匪，須待有形的匪軍消滅以後，再加上一年或二年的時間，方能徹底肅清。」蔣之元旦書告，目的顯為鎮定人心也。到了濟南、錦州失陷以後，情況就完全不同了。於11月25日自記其對時局之感想曰：

軍事失利以後，社會、政治、經濟、外交與人心動搖之現象，決非想像所能及也。加之戰地難民及青年投奔後方，難以安置，沿途傷病官兵無法管理之紛亂情勢，更足令人痛心。

到了年底，華中「勦匪」總司令白崇禧自漢口電蔣，促與共方言和，實即要蔣下野，電曰：

默察近日民心離散，士氣低沉，遂使軍事失利，主力兵團，損失殆盡，倘無喘息整補之機，整個國軍，雖不辭任何犧牲，亦無救於各個之崩潰。

要蔣下野與共言和的呼聲，此起彼落。這年最後一天的除夕，蔣集黨內要員座談，首先宣讀明日元旦文告，其中有：「個人進退出處，無所縈懷」之語。有垂涕泣而道者，有慟哭失聲者。蔣讀文告畢，張道藩首先發言，謂文告一發布，黨政及地方必然分裂。王世杰說：這文告不是要和，像是要不和，美駐華公使克拉克(Clark)曾有蔣總統一下野，軍政俱立垮之言。谷正綱說：總統一下野，必致樹倒猢猻散。繼續發言者此起彼落，大多數反對總統出處問題一段，以為必須刪除。蔣謂不必改，可照此發出。發言者仍不止。最後蔣囑立即發出，並作色而起曰：「諸位不要我下野，但是盡做令我下野的事。」以手擊桌，拂袖而去。當諸人激辯時，孫科曾謂自奉命組閣後，在滬就醫之時，來談之人，無不希望和平實現，此言亦頗有力。

這是軍事、政治、經濟、社會已臨崩潰情勢，就國民黨方面的1948年的軍事、財經、黨政與人心的崩潰情形，期作進一步的探討。（待續）