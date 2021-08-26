民調顯示，6成5的年輕人願意上戰場，但高達87%反對徵兵制，豈不是很矛盾？一點也不！問你願不願保衛台灣，這是道德層面，很少人會說不，但真正要你拿槍上戰場，攸關生命安全，自然搖頭的居多。

美國投注2兆美元、培育30萬大軍，結果是不堪一擊，有人說台灣不是阿富汗，但退役美軍士官指出，國軍訓練太過陳舊，仍在1970年水準，而且本質上與阿富汗一樣都太依賴美軍，然台灣面對的又不是像塔利班那樣的游擊隊，而是裝備齊全、訓練有素的解放軍，對壘態勢很不樂觀。

另有前駐阿富汗美軍少校指出，新式武器跟裝備固然重要，但戰爭不是僅靠這些東西，戰術的熟練才是重點。這位三度部署阿富汗、訓練當地軍人組建8個營的陸軍少校說，國軍4個月的兵役制度很可能步上阿富汗後塵。

明年國防預算3726億，還要另外編列2000億特別預算，將近6000億創下新高，而且採用美製裝備、美系訓練，與阿富汗有何不同？但面對｢小米加步槍｣的塔利班照樣土崩瓦解。徒有美式裝備，但每一步槍兵的消耗子彈只有美國的1/10，加上僅有4個月軍訓，這個仗怎麼打？怎麼保衛台灣？

台灣永遠在唱高調，卻不願去挖掘問題，連實際作戰的美軍都看不過去，台灣的確不是阿富汗，台灣連阿富汗都不如。

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