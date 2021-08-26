近日日本沖繩縣石垣市將向中央政府申請登島我釣魚台（日本稱尖閣諸島）設置島名石碑，作為行政標誌。日本防衛省統合幕僚監部官網8月25日公布，發現可能是中國「TB-001」型無人機24日首次於東海空域活動。25日中國運-9警戒機、情報收集機與「BZK-005」偵察型無人機各一架，由東海經宮古海峽往返西太平洋活動。日方稱，中國首次使用無人機通過沖繩前往太平洋活動，引發日本媒體關注！

中國東部戰區曾於4月30日組織運-9警戒機、情報收集機各一架，由東海經宮古海峽往返西太平洋訓練。直到8月24日前，中國已近4個月未組織空中兵力編隊活動於日本西南諸島空域，看似區域緊張情況稍有舒緩的情況。

然而，日本於8月22日、24至25日先後發現日本西面對馬海峽，有中國北部戰區組織海軍055型飛彈驅逐艦南昌號/101、052D型飛彈驅逐艦貴陽號/119，與903A型綜合補給艦903艦，由黃海經對馬海峽往日本海進行遠海訓練活動。且，日本西南至東南面，有東部戰區運-9警戒機、情報收集機、無人機等偵察兵力活動。過去，中國無人機曾於2018年4月在東海空域活動，近期被發現現蹤宮古海峽一帶，應與沖繩部署「第2電子隊」有關。

日本《產經新聞》於3月18日報導，陸上自衛隊在九州熊本成立「第2電子隊」，平時搜集中國電子情報；戰時執行電子戰干擾等任務。未來將擴大由北海道、東京到沖繩諸島、與那國嶼及西面長崎對馬島，形成「列島電子島弧」，負責長距離電戰任務，將監控中國大陸和俄羅斯境內的長距離高頻（HF）無線電訊號，藉此獲取其部隊調動等情報。另，石垣島將部署防空及反艦飛彈等設施，預計2023年前完成。

「TB-001」型與「BZK-005」型無人機，分別為四川騰登科技公司及北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司近年研發完成，陸續部署於解放軍使用，具備光電、雷達、電子偵察、通信中繼等任務。

此次，中國大舉出動運-9警戒機、情報收集機與「BZK-005」偵察型無人機於宮古海峽、沖繩諸島周邊空域活動，有立即針對日本石垣島地方政府的反應之外，也有偵察日本西南諸島軍事設施情況，透過偵察無人機引誘日本熊本或九州地區開啟雷達，再用情報收集機來收集電訊參數。值得台、日軍方密切關注。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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