國產高端疫苗開打之後，欣見蔡總統在第一天就接受注射，而且看來似乎沒有甚麼不良的副作用。然而，非常不幸的是高端疫苗開打至今，已有4人猝死。雖然死亡原因是否與高端疫苗有關尚未確定，但已有立即停止高端施打的呼聲。高端現在還在做第三期的試驗，相信是與我們缺乏疫苗可打有關。不過接種高端疫苗後猝死事件，已經讓一些已預約注射民眾感到害怕而裹足不前。高端的股票價格也應聲下跌。

令人興奮的消息是，大陸的「上海復星醫藥公司」未能獲得中國當局的緊急使用授權，將放棄進口德國BioNTech公司研發的BNT疫苗。因此超過100萬劑原定送往大陸的疫苗，如今將轉送來台灣，使到貨時間比表訂早一個月左右。據知情人士指出，這批送來台灣的德製疫苗標籤上會寫簡體字，並且帶有「上海復星」名稱。這可是違反了我國衛福部的規定。

令人意想不到的是，陳時中居然表示：「即便如此，經過審慎考慮，既然防疫是唯一考量，相較標籤上的字樣，更重要的是內容物是否安全有效，只要符合台灣的規定就會開放民眾接種。」陳部長這種一改過去「政治重於防疫」的新觀念，真是開了竅。

陳能夠「昨非今是」，或許已接到政府高層指示，讓「不可能的變為可能」？陳甚至證實，未來抵台的BNT疫苗標籤裡有中文字跟「復必泰」字樣。

國內疫苗缺乏之火，已經燒到屁股！欣見陳指揮官能夠幡然改過、愈趨務實，同時趕緊將可能撞進冰山的「台灣防疫鐵達尼號」及時轉個方向；其亡羊補牢的作法，希望為時不晚。如果陳部長能夠針對過去所犯的錯誤向國人再次道歉，則可展現其政務官的風範。

所幸台灣這幾天確診人數甚少，但面臨無疫苗可打的空窗期，三個民間單位愛心捐贈的BNT疫苗可以比預期時間提早到達，希望我們可以度過新冠疫情的難關。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※