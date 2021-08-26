高端疫苗開打3天，多起疑似副作用導致死亡案例頻傳，原以為蔡英文總統會下令暫時停止施打，沒想到非但不阻止，反而更在民進黨中常會力挺國產疫苗，陳時中亦宣稱停打的標準必須明確有因果關係，此說法不就證明「國人身體就是實驗室白老鼠」。

衛福部8月11日頒布高端新冠肺炎疫苗須知上記載著，可能發生之不良反應有搔癢、寒顫、口咽疼痛、心悸等，但恐怕獨遺漏註記「可能間接導致休克或死亡」，很簡單的道理，一來怕嚇跑勇敢力挺國產疫苗的台灣人民，二來是可以在真正出事之後，卸責為副作用併發疾病致死，事不關己。

高端疫苗接種後已有4人死亡，醫療上都解釋為不是疫苗造成的，也許實際上高端疫苗誘發基礎病致死本身就是副作用的表現，亦無3期臨床證據可供參考。有專家說每10萬人死1個都是正常的，但高端疫苗迄今有40萬人接種了嗎？疑似致死率未免太高！

國人所求的不過是一劑安全有效的疫苗，染疫等不到可靠疫苗而逝去的830條性命人死不會復生，陷入鬼門關才真正看清蔡政府毫無側隱之心，台灣人民只能自覺自發「停看聽」，面對可能「藥到命除」的「風險疫苗」，保持觀望，再等一等，本月底百萬劑BNT疫苗就要抵台了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※