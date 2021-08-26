目前在美國大聯盟炙手可熱的洛杉磯天使隊球員大谷翔平，最近在底特律出賽地主老虎隊時，擔任球評的摩里斯（Jack Morris），在轉播過程中被問到投手應該如何面對大谷翔平時，摩里斯模仿亞洲口音表達要非常非常小心，引發種族歧視質疑。

摩里斯是名人堂投手，曾拿過4次世界大賽冠軍，過去更是底特律老虎隊的看板球星，球衣號碼（47）早被老虎隊永久退休。摩里斯後來雖然在球賽進行中立刻針對個人言論道歉，但仍遭到無限期停播處分，未來還要接受反歧視的教育訓練。

美國大聯盟目前約有六成為白人球員，其他則是拉丁裔、黑人及亞裔，另外來自美國以外的國際球員也占約30%。種族歧視在美國是高度敏感的議題，在球員來源多元化的大聯盟當然也不例外。

大谷翔平在2018年由日本轉戰美國，在進入美國大聯盟之初，也有不少人看衰大谷翔平的發展。大谷翔平在今年全面爆發，在分工超級細緻的美國大聯盟，大谷翔平能投、能打，能跑（盜壘），各項數據均名列前茅，徹底顛覆原有分工的模式，表現自然備受矚目。大谷翔平更是票房保證，只要他出場，收視率必然提高，對近年票房一直走下坡的美國職棒注入一劑強心針。

除了種族歧視外，通常認定歧視面向也包括性別、年齡、婚姻、性傾向、容貌五官、身心障礙等，範圍非常之廣。除了對於球員的歧視行為外，甚至也延伸到其他層面。例如曾有拉丁裔裁判控告大聯盟種族歧視，因而升遷不公平，但並未成功；也有研究顯示大聯盟裁判通常對白人球員較為有利，不過並未定案。

雖然對於歧視標準嚴格，但仍有爭議，因為通常很難去認定歧視，因為差別待遇未必是歧視的結果，例如球員薪資差異可能是來自生產力差異。由經濟學的角度，歧視比較精確的說法是行為背後的依據，跟所想要達成的目標無關，也可視為偏好性歧視。例如球隊經理主觀上喜歡白人，所以對於同樣能力的白人及黑人球員，會付給白人球員較高的薪水，形成同工不同酬。但是膚色與工作能力無關，所以可以視為歧視。

在大聯盟之外其他職業運動，甚至業餘運動，歧視爭議也時有所聞。例如曾有美國大學籃球隊教練在和球員談話時，引用比喻希望他們不要離開農園，繼續在農園共同打拚。然而美國以前黑人奴隸都在農園裡工作，此觸及到種族問題最敏感的神經，引起隊中黑人球員不滿而造成軒然大波，這個教練也遭受到處分。

成立於1903年的美國大聯盟，實力執世界牛耳，然而直到1947年才接納第一位黑人球員，多年來為了消除歧視可說是不遺餘力。而由此次事件可以看出美國大聯盟對於歧視是零容忍；只要涉及到歧視言論或行為，不管身分為何，無論是有心還是無意，都會被嚴格的檢驗與處置。

（中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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