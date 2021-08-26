台灣民眾引頸期盼，由永齡基金會及台積電購買、德國製造的BNT疫苗，終於能在8月底提前部分到貨，而指揮中心指揮官陳時中更罕見地親口證實這批疫苗將有「復必泰」、「復星醫藥」的簡體中文字樣。想當然爾，這樣的髮夾彎又引起了極大的論戰，大多數民眾第一時間的反應是「那當初在卡什麼？」

蔡政府為了標籤卡一年多的BNT疫苗，如今還是回到原點，陳時中更大言不慚說「防疫是唯一考量，相較標籤字樣，更重要的是內容物是否安全有效自我打臉的程度及速度讓人傻眼。而為了平衡言論，部分媒體紛紛開始報導某林姓律師的「進口國」理論，企圖為髮夾彎擦脂抹粉，卻沒想到除了自曝其短，更是再度打了民進黨政府一耙！

首先，在永齡基金會、台積電洽購第一批BNT疫苗成功後，行政院發言人羅秉成特別在記者會上強調德國原廠原產、標籤另製、合約用詞對等，事後更有永齡基金會證實「政府對合約字眼有意見」、「不堅持改標疫苗會更快抵台」、「改標有額外費用」，對照這次指揮中心接受「未改標」、「內容物沒問題」的疫苗，根本完全就是民進黨「意識形態」作祟的證明！

而林姓律師更用「上一批進口國是大陸」的說法企圖混淆視聽，還說「誰敢用在大陸分裝加工的疫苗」、「不知道會加什麼」，這種說法不僅可笑，更把台灣引以為傲的醫藥專業踩在地上，要知道不管是國外疫苗或國產疫苗，施打前一定要經過食藥署的「封緘檢驗」，疫苗若真有問題，食藥署會驗不出來？無腦護航恐怕只會更是跳樑小丑！

蔡政府民調已因為疫苗不足問題跌至谷底，根據已經公布的消息，台灣能提前爭取到該批疫苗是因為上海復星「棄單」而有爭取機會，而事實上蔡政府也「不得不」吞下這批「原廠製造、中文貼標」的疫苗，一來是因為BNT已拿到美國FDA正式藥證，未來BNT採購將不再受到政府侷限，而是「價高者得」的商業模式，面對國際間的「搶貨」，未來到貨期程將更有變數。二來則是這批台灣最有可能提早引進的原廠BNT若又因為「標籤問題」被政府拒絕，一經批露將使蔡政府民調更加萬劫不復，到時恐怕不只是內閣重組就可以解決！三者，高端疫苗開打至今民眾疑慮難解、爭議不斷，趕緊引進BNT或可緩解高端疫苗的壓力及爭議此時接受，還有些綠營側翼及腦粉可以出來打打烏賊戰，降低「卡疫苗」的負面傷害，算是小賠收場！

無論如何，BNT疫苗畢竟是目前世界公認最安全也最有保護力的疫苗，能提前抵台，造福民眾尤其是青少年絕對是美事一樁，也能為國內的疫苗、防疫壓力稍微緩解，只是民進黨政府在防疫重要的當下，少點政治算計、意識形態，才是民眾之福！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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