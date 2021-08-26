媒體報導，日前中國國民黨中央特別邀請了4位黨主席選舉候選人，召開第1次協調會議，據悉，在江啟臣、朱立倫兩大陣營的堅持下，4人最終會中只達成舉辦一場電視辯論會的結論，且各陣營均同意電視辯論會內容將包含「政策發表、媒體提問以及相互詰問」等3部分，並預定在9月4日舉行。

此外，4位候選人也都同意接受中常會的邀請，於9月8日的中常會上說明各自的政見，報告主題將包括振興券與疫苗問題等時事議題，以及諸如憲政改革、歷史文化身分認同、美台與兩岸關係，乃至如何領導國民黨贏得明年的9合1選舉，以及2024的總統大選與黨務相關改革等，現場並接受中常委的即時提問。

坦白說，對於一個目前被定位為台灣老百姓「不感興趣」的民間黨務議題，乃至一向被戲謔為「百足之蟲、死而不僵」處於要死不活狀態下的在野黨而言，對於4位黨主席候選人最終能有「一場電視辯論會」，仍值得肯定。

中國國民黨現階段的問題，一是有關國家未來定位，與民進黨做市場區隔的問題。面對這個議題，國民黨目前似乎已亂了方寸、失去自信，已衍生「拿香跟拜」的訕笑與質疑，確實到了必須務實解決的關鍵階段。二是家道中落的翻身問題，講白了，就在黨產會、促轉會執行所謂「轉型正義」的大旗當下，國民黨再怎麼衰，也不會再發生什麼「沒有最壞、只有更壞」的糗事才對，還有甚麼事不能放手去幹？

對於此番辦理一場辯論以及同意接受中常委提問，相對過往善於宮廷大老的「圓仔湯」文化，毋寧仍是一個小小的進步，只是國民黨這4位候選人能否在社會上掀起一點波浪才見真章，否則也只是茶壺裡的風暴。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※