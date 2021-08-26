近日國民黨主席江啟臣接受媒體專訪強調，「我是台灣人也是中國人，是中華民國人。」這當然是因為下個月即將進行國民黨主席改選，兩岸議題仍將是攻防重點。國民黨主席江啟臣於8月11日中常會提出四項重點：一、推動「以人為本」的兩岸關係；二、重建「憲法九二」的互信；三、回到「不統、不獨、不武」的和平狀態；四、發起「兩岸和平發展委員會」，作為兩岸前途的國是論壇，從對話中凝聚社會共識擘畫兩岸未來，其中除了「憲法九二」曾在黨內外引起討論，其他主張似乎引不起漣漪。兩岸政策既是國民黨內政策重心，就應該走出冷氣房向民間說明推動，不必忌諱挑戰與衝突。

其實江啟臣最近的說法確實都回應了外界對江主席本人及國民黨的質疑，例如，江主席強調「我是台灣人也是中國人，是中華民國人」，就是回應外界對他親美反中的印象；而過去外界批評國民黨推動兩岸常常形成兩岸買辦階級，壟斷了兩岸和平紅利，江啟臣提出的兩岸關係應該「以人為本」確實是希望走出一條不同於過去的路，但如何落實卻缺乏細節說明。國民黨可以將中常會每個月一到兩次離開台北走入各縣市，了解各縣市民眾需要怎樣的兩岸關係與兩岸互動，或是與各行業對談，以蒐集各界對兩岸關係的期待與需求。

至於「憲法九二」的提出，應該是源自2020年總統與立委選舉的慘敗，國民黨內部不少人認為總統參選人韓國瑜在兩岸論述中堅持九二共識是導致大選失敗的主因，而民進黨也順勢打擊動搖九二共識在兩岸的關鍵地位。江啟臣提出以憲法中的一個中國做基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性，希望藉此讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。但這樣的論述是否有機會和大陸提出討論，是否要提出重開「國共論壇」將「憲法九二」作為討論的議題？也可藉此要求大陸重新正視兩岸現狀。

至於重回「不統、不獨、不武」的和平狀態，應該以台灣執政黨不挑釁、大陸共產黨不對台灣做軍事威脅為前提，國民黨應該透過深入詳細的民意調查與地方座談會蒐集更多民意，對大陸提出論述反駁，同時也對執政黨提出建言，或者更具體的邀請學者專家建構「兩岸和戰指標」，善意提醒兩岸領導人兩岸是否頻於戰爭邊緣，也可以主動建立第二、第三管道，以重啟兩岸溝通，面對「國安五法」或《反滲透法》的威脅，應該更勇敢地提出國民黨的主張。

至於「兩岸和平發展委員會」的設立與推動應該是江啟臣提出四點建議中最有創意的論述，但該委員會的位階、黨派的比例、運作的方式及大陸與執政黨接受的可能性都缺乏更深入的說明，針對這部分國民黨就應該積極動員研究兩岸學者專家，提出具體的架構與做法，甚至舉辦兩岸研討會加以推動。

可惜的是江啟臣之前提出這四點建議已經過了將近半個月，這些論述除了引不起討論，國民黨內也不再有人聲援，似乎又是無疾而終，因此筆者建議國民黨，趁江主席這次接受專訪，再次重申這些主張，無論這些政策是否為民眾接受，有討論與批評才有可能形成具體政策與論述，國民黨應該積極走向民間，激起民眾的熱情，否則民眾對國民黨的冷漠，恐怕是壓倒國民黨最後的稻草。

（作者為大學退休教師）

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