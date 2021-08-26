美國總統拜登因阿富汗政局變天，近期廣受各方責難，美國國內政敵批評他辦事不力，外國盟友則對他的信賴度表示疑慮；但拜登在為他的阿富汗政策辯解時，說出了實話，那就是他的所作所為，都是以美國利益為考量。

「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」美國當初隨前蘇聯一腳踏進「帝國的墳場」，並不是明知故犯，而是如拜登所說，美軍在阿富汗的主要任務是「反恐」，因為就在「911事件」前不久，美國多個智庫協同完成的一份研究報告指出，反恐只是歸屬美國國家利益第二類的「特別重要」（extremely important）；而如何與中俄這兩個可能成為美國的戰略對手「建立具有成果的關係」，反而位居第一類的「不可或缺」（vital）。

「911事件」及中共快速崛起，改變了美國利益排序。從歐巴馬的「亞洲再平衡」，到川普的「印太體系」，美國的戰略東移反映出其重新思考國家利益。拜登為了維持「美國第一」，決定把用於阿富汗的人力及資源，轉來應付中國這個「21世紀最大的地緣政治考驗」。至於留下的爛攤子由誰收拾？美國已無暇顧及，只好丟出一份「未完成的答卷」。

阿富汗走到今天的地步，一是「懷璧其罪」，二是「禍起蕭牆」。外人覬覦阿富汗的戰略地位，阿富汗則藉外力介入自相殘殺。無獨有偶，台灣的處境因與阿富汗有幾分雷同之處，所以出現「今日阿富汗，明日台灣」的警語。然而，台灣不是阿富汗，也應避免讓自己變成阿富汗。

首先，台灣已建立一套政權和平轉移的民主機制，政黨輪替成為常態化，不會像阿富汗塔利班，必須靠攻城略地取得政權。因此，台灣應努力維持現有的憲政秩序，不要搬石頭砸自己的腳，讓自己成為內憂外患的「麻煩製造者」。

其次，台灣內部應建立利益共識。已故美國學者杭廷頓（Samuel Huntington）曾說過：「國家利益源於國家認同」。「認同危機」始終讓台灣面臨「為何而戰」的問題。如果台灣沒有方向感，只會跟著他人的笛音起舞，且當音調改變時還不調整舞步，等到曲終人散時，只能獨坐愁城。

再次，阿富汗事件後，台灣應促美國以行動，而非口頭承諾，穩固台美互信關係。拜登政府目前對台灣友善，但美國內部仍不乏主張「棄台論」者。已故美國著名兩岸問題專家唐耐心（Nancy Tucker）生前就已表示，「華府和台北彼此對是否值得信賴、可靠度如何，頗有懷疑，已經傷害了他們的過去，也會危害到他們的未來。」

最後，台灣要獲取安全保障，不能捨近求遠，忽視兩岸日趨嚴重的敵意。民進黨拒絕九二共識，中共「以武制獨」，不會與蔡政府對話。既然無法打破僵局，不妨先建立「通氣」的管道，以避免雙方因誤判而擦槍走火。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

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