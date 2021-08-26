電視在台灣出現是1960年代的事，一開頭是台視；當時電視算是奢侈品，屋頂的天線象徵著小康，大家應該有趴在窗戶往內偷看的印象。念小學的時候，中視破天荒彩色開播；到了念國中，軍方的華視出現，所謂的「老三台」到位。

早期電視節目比較單純，除了新聞，主要是連續劇、綜藝節目及洋片，後來才有布袋戲及歌仔戲。家裡只看新聞，倒是陪大人看了不少影集，到了周末就可以看電視長片，幾乎把老電影都看過了。老實說，從考高中到考大學，真正能陪著念書的是收音機，尤其是FM的美軍電台。

念大學的時候，社會變動比較大，然而，電視不像黨外雜誌那麼吸引人。只記得校園辦活動不能在禮拜三晚上，因為那一天播《三人行》，至少時間要錯開；多年後看重播，沒有那麼好笑，百思不解，或許是戒嚴時代，苦中作樂。畢業後到金門當步兵排長，只有華視可以看，特別是周四莒光日的政治教育。晚上沒有構工或老母雞（C-119運輸機）無法捎信來，綜藝節目可解思鄉之愁。

在美國念書7年，窮留學生儘管有獎學金、卻捨不得裝有線電視，所以沒有看HBO、CNN或MTV。美國的電視台跟我們不太一樣，全國性的有ABC、CBS及NBC，再加上公視（PBS），地方台則在黃金時段與三大結盟，主要是全國跟國際新聞及當紅的影集。有一次硬著頭皮接受公視訪問談二二八，雖然隔著白色的布幕，忐忑被認出來打小報告而回不了台灣。

1991年回國到淡江，當時已經解嚴了，黨國依然不分，新聘的大學教師必須受訓，收到公文跑到台大新生南路側門集合上車，集體載到淡水山坡上的國泰教育中心。第一堂主講文工會主委祝基瀅，學員質疑為何縱容台視報導民進黨那麼多？他不疾不徐使用福州腔回說，所有的媒體都在本黨的掌控之中。再也聽不下去，拜託載客前來住宿的遊覽車司機帶我偷溜下山。

李登輝選上總統後感謝在野黨幫忙修憲，同意釋出一個無線頻道，就是後來的民視。有一陣子，我跟著台獨聯盟主席張燦鍙四處募股演講，包括擠廂型車走九灣十八拐到宜蘭。在首度民選前後，第四台已經相當普遍，我除了在地下電台打游擊，也算是新興扣應節目的第一代名嘴，偶爾還會代班主持。進入 2000年，有一陣子常上綠營談話性節目，終究因為批評當道被禁足。

在過去，大家抱怨電視台以藍營為主，不過，政論節目多少還會有起碼的平衡，也就是內部多元。曾幾何時，不只是涇渭分明，甚至於是一片綠油油；蔡英文政府幹掉中天52台，連外部的多元也喪失，彷彿剉冰的配料只能選擇綠豆、檸檬、番石榴、奇異果、抹茶洋菜、青蘋椰果、或芒果青。

念台中一中的時候，外地來的同學周六中午放學不用趕火車，大家會順便繞到第一市場吃一碗蜜豆冰，有時候也會換四果冰或是八寶冰，前者是蜜餞，後者類似時下可以選擇加料的銼冰。現在的NCC住海邊、管很寬，不准主頻道綜合台播新聞，宛如吃八寶冰不能有冰，豈有此理。

NCC表示新聞台已經很多、又建議多播美食旅遊，那是回到戒嚴時代的健康寫實，儼然把綜合台當作綜藝台。有一次回霧峰，大街上的招牌整齊一致，完全失去美感，很失望。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）