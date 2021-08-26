高端疫苗在開始大量接種後，3日已經累積了4例接種後猝死案例。這真是一件非常可怕的事，指揮中心應該要做出有別於接種AZ或莫德納疫苗的作為，才能夠安定人心，減少已經出現的高端拒打潮。

高端疫苗是個堅持不願意執行三期臨床試驗就上市的疫苗，等於是要用上市後的大量接種來試圖蒙混成為三期臨床試驗。所以現在接種高端疫苗的人都仍屬於使用試驗用藥階段，當然應該享受受試者的待遇，指揮中心也不該再以已知疫苗的態度應對。

受試者由於接受的是未知保護力與未知不良反應的疫苗，每個接種後一定時間內發生的事件，都必須先當作與疫苗相關，在經過專家詳細臨床與病理鑑定後才能判定是否與疫苗無關。有做過三期臨床試驗的AZ與莫德納疫苗，因為臨床試驗資料完整，人數及時間都足夠當作日後出現各項事件時的鑑定參考。有國際認證的疫苗，指揮中心對接種發生的事件可以按表鑑定，立即認定與疫苗有關或無關。

對於一個資料不全又全新的疫苗，指揮中心就不能一口咬定發生的心肌梗塞、主動脈剝離、猝死絕對與疫苗無關，因為沒有三期臨床資料供參，只能藉由組織切片是否出現抗原或抗體反應才能認定。指揮中心未經病理認定的死因判定，只是個「拍腦門」的想法，離鑑定還有一段很長的距離。

指揮中心現在的態度，應該立即對高端疫苗的接種執行「停、看、聽」的動作。先停止所有高端疫苗的接種，避免接種猝死的案例繼續發生。立即對接種高端疫苗死亡及重大器官不良反應的案例解剖，對病灶組織執行抗原抗體原位檢驗。並以最快的速度聽取病理專家的解剖檢驗報告，確實釐清猝死與疫苗的關係。如果與疫苗無關，才可宣布繼續接種高端疫苗。只要有一例在組織學上認定與新冠疫苗有關，指揮中心就該勒令高端疫苗停產，收回緊急授權，討回政府的疫苗發展補助。

政府部門對於高端疫苗的安全性認知，只是植基於以前次單位蛋白疫苗的有限經驗。次單位蛋白是種轉基因蛋白，食物轉基因可以轉得很成功，讓大豆變得又肥又大。但也會有轉失敗的時候，轉成個怪蛋白，輕則讓人過敏，重則致死都不無可能。絕對不能一廂情願地就認定次單位蛋白疫苗是安全的。

政府既然決定讓高端不經三期臨床試驗就上市，就是準備將全民當作白老鼠。為國產疫苗當白老鼠是很多國人的榮幸，但如果因此而負傷或捐軀，政府理應給予合理的照顧與補償。最少政府也該給這些死忠的國人一個符合學理的答案吧？這並非不合理的要求，這是人權，更是指揮官口口聲聲喊的「疫苗權」。

台灣除了老百姓有拒打疫苗的權力外，沒法自由進口疫苗，沒能以自己意志選擇疫苗。如果連接種疫苗後猝死的原因，都必須順從政府的獨裁判定。這樣的政府還算是個有給人民疫苗權的政府嗎？就請指揮官閉嘴吧！

（作者為中華民國防疫學會理事長）