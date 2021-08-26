行政院長蘇貞昌突然指示研擬軍公教明年加薪，由於明年中央總預算案並未編列軍公教調薪預算，「軍公教員工待遇審議委員會」日前也決議明年不調薪，蘇揆此一宣布自然令外界頗為意外。尤其前一天剛傳出9月閣揆即將由鄭文燦接任，連部會改組名單也傳得煞有介事，這種「那廂才傳要下台，這廂我偏更來勁」的對比，尤堪玩味。

除了總統府發言人張惇涵立即否認內閣將改組，稱這是未經查證的不實訊息，蔡英文總統更在民進黨中常會嚴詞駁斥，指媒體刻意炒作內閣即將改組的議題，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組！」並要求「政治操作適可而止」。

蘇揆傳要下台已有多次，黨內外早已司空見慣，但這次連部長名單都冒出來，民進黨黨政部門否認、駁斥的速度之快，乃至蔡措詞之明確、強烈，均屬罕見。其中有兩點更值探究，一是除了鄭文燦接任閣揆並不新鮮之外，包括潘孟安、林右昌、林智堅等出任特定部長，都較少被提及，且這幾人都是現任縣市長，這其中必然牽涉黨內派系的競合較勁，乃至明年地方大選的布局。

二是蔡英文要求「有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止」，似乎意有所指。因為能夠放消息讓媒體採信並報導的，不太可能是來自在野黨，而且也只有民進黨內部才有這本事「操作」、才需要被「告誡」適可而止。

蔡蘇體制是一種既矛盾又互利的組合，蔡用蘇不僅對外可代擋重炮子彈，對內更可防止跛腳被奪權；儘管蔡英文力挺蘇貞昌的弦外之音如此明確，但民調顯示民進黨政府的支持度不斷下降，蘇貞昌又霸著權力不放，黨內的反蘇力量絕非表面如此平靜。