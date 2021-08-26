戲劇可以宣傳理念，很多戲劇是為政治服務，德國戲劇理論家布萊希特提出「間離效果」理論，認為應該把觀眾帶離戲劇情境，讓觀眾抱著理性與批判的態度欣賞戲劇，才能收到潛移默化的效果，「間離效果」的相反詞是「演戲是瘋子，看戲是傻子」。無論戲劇是要政治服務，或讓人們暫時成為「傻子」，政府帶頭出資1.55億拍攝一部戲劇，應該不是「為拍而拍」吧？

戲劇為意識形態服務

沸沸揚揚的《斯卡羅》，顯然沒有遵守布萊希特的理論。製片以來就不斷上演族群意識的對抗戲碼，先在劇名選擇上栽了跟頭，將早期客家人歧視原住民的用詞「傀儡花」（傀儡番）拿來當劇名，因而引發爭議，後來經由網路票選，更名為《斯卡羅》，才暫時結束爭議。

但開播後掀起的爭議更大，《斯卡羅》在大規模宣傳下磅礡上映，理應有著與劇名般英雄氣概的恢弘史觀，卻因男主角角色設定混亂，真正主角成為配角，配角李仙得成為焦點，進而引發媒體爭議，演變成為族群與認同問題的爭議，劇中這場戰爭是為何而戰，也失去焦點。

立委高金素梅認為該劇不尊重原住民史觀，美化美國人侵略形象，是罔顧史實所編造的官方史觀。作家楊渡起底男主角原型李仙得，曾任美國駐廈門領事，卻是一個「無縫接軌」的投機分子，先後替美國、日本與朝鮮政府賣命，日本曾在其協助下出兵台灣，屠殺原住民，史稱「牡丹社事件」。李仙得可謂「賣台第一人」，劇中卻被刻畫成一個英雄角色，台灣人不能接受。

文化部長李永得卻推說尊重歷史的不同詮釋，並稱劇中並未把李仙得當作英雄，真正的英雄是瑯嶠十八社頭目卓杞篤。試問將一部片拍到讓觀眾看得「主角變配角、配角變主角」，難道是觀眾的問題？更甭提各界質疑該片拿前瞻基礎建設計畫補助，以每集約1550萬、斥資1.55億預算所製作的「政治大戲」，該不會又是執政民進黨為鋪排長期執政，利用文化「帶風向」，對台灣人民進行的「認知戰」吧。

為行銷該劇的演出，各種匪夷所思的史觀頃刻出籠。一個稱為斯卡羅的部落聯盟，沒有政府組織、沒有國王，竟變成「打敗美國的斯卡羅王國」，未經滿清與美國政府簽署、美國國會沒有立案的「南岬之盟」，只是私人備忘錄性質，也可以稱為「國際條約」。不禁教人納悶，認同斯卡羅是王國、「南岬之盟」是國際條約的人，對於九二共識的認知是否有著不可調和的矛盾？

民進黨不敢得罪媽祖

號稱史詩級鉅作的《斯卡羅》，是民進黨利用執政優勢，濫用前瞻計畫預算籠絡文化界人心，改造歷史建構自己的「台灣史觀」，利用戲劇張力為意識形態服務，讓戲劇「為黨服務」。

民進黨為強加自己的「台灣意識」於人民大腦，動用政府資源，依照自己的觀點採擷甚至編造史實，早已是公開的祕密。前有電影《返校》影射基隆中學事件，依據中共最新公布史料，主角鍾浩東確實在1947年成立「中國共產黨基隆中學支部」，電影卻定義為「白色恐怖」。直白的說，《返校》與《斯卡羅》僅是民進黨去中國，抹除中華文化影響力的支線行動。

民進黨不分教育、藝術、戲曲、電影等，從所有可操控的領域，打擊、掏空國民黨時代的歷史遺緒，再趁意識真空之際，填補符合民進黨利益的內涵。原民文化與各族群歷史的記憶都要服膺於民進黨意識，否則就是政治不正確的次級史觀，必遭民進黨人與側翼圍剿。

但歷史是抹除不掉的，文化根基更不是政治力所能改變。蔡總統連續3年參加苗栗白沙屯拱天宮媽祖繞境活動，這座廟可追溯至清朝乾隆年間，主神是生於宋朝的林默娘，經過歷朝褒封，封號由「夫人」、「妃」、「天妃」、「天后」，直至「天上聖母」。

民進黨對道道地地的中國人林默娘畢恭畢敬，因為媽祖是數百年來台灣人共同的信仰，民進黨不敢得罪。相較之下，原住民的《斯卡羅》不會帶給執政黨什麼困擾，更容易上下其手揉捏包裝。媽祖與《斯卡羅》之別，不是人神之分，而是民進黨自相矛盾的意識操作踢到鐵板。

《斯卡羅》對民進黨而言，只是形塑台獨意識的一步棋，只要民進黨還執政的一天，往後不知還有多少個《斯卡羅》等著隆重上映，萬幸媽祖不是斯卡羅。