民國六十三年（西元一九七四年）七月十六日，「快刀計畫」結束；十一月一日，空軍「第三十五中隊」在第五任隊長王濤任內撤銷編制，走入歷史。在「黑貓中隊」存在的十三年中，前後共有二十八名飛行員，殉職犧牲的飛行員計十名，包括郗耀華、陳懷、梁德培、李南屏、王政文、吳載熙、余清長、黃榮北、張燮、黃七賢等烈士；兩名失事被俘的葉常棣、張立義，在大陸經勞改下放，直至民國七十一年（西元一九八二年）獲釋，方得以離開大陸。其中，號稱「王牌飛行員」的李南屏於民國五十三年（西元一九六四年）七月七日，在福建漳州遭共軍擊落，共軍由殘骸中尋獲一枚刻有「葉秋英」的戒指，拿去詢問被俘的「黑貓」隊員葉常棣，證實是其隊友李南屏的妻子名字。葉常棣在未進「黑貓中隊」前曾飛過「巫毒偵察機」，被俘時年方三十，結婚也才十個月，家住新竹。

李南屏殉職當月，蔣經國立即出版了一本五十五頁小書（蔣經國：《在平實中求進步──紀念空軍中校李南屏》，台北市：中國青年反共救國團，民國五十三年七月出版）；該書中談及：李南屏擔任的職務除了飛行員之外，還有作戰長（作戰長不擔任駕機出勤任務）的職務，而且還附了一封李南屏最後寫給妻子葉秋英女士的家書，此家書中說：若有人問起，他在哪裡？他要妻子回答「不知道」。經國先生盛讚李南屏，到了生命最後，還在為國家保密。李南屏並未擔任過「黑貓中隊」作戰長，李南屏沒飛過「黑蝙蝠」；但他是空軍「王牌飛行員」，一直都參與大陸情報偵察的工作。他的墓碑上刻著：「總部情報署中校飛行官」；他是否有可能在「空軍總部」擔任過「黑蝙蝠中隊」的機密作戰長職務（「黑貓」殉職者中，蔣經國只為陳懷與李南屏寫過文章，顯示兩人的特殊）？尚有待學者專家，再做進一步研究。

在「眷改」政策下，民國九十六年（西元二○○七年）「建國一村」等九村拆除；「山頂村」也已經不在，但土地尚未轉移。民國一○四年（西元二○一五年）八月二十二日「空軍司令部臉書」上有這麼一段新聞：「空軍氣象聯隊政戰主任莊上校日前拜會桃園市龜山區山德里里長李金龍先生，感謝該里長協助單位列管『建國一村』空置眷地環境維護等巡管工作。」

「黑貓中隊」倖存隊員中，除華錫鈞後來留美取得普渡大學航太博士，返台任「中山科學院」副院長（兼航發中心主任），並以空軍二級上將退役外，其餘退役後皆轉任民航機師，現已古稀，多近老謝凋零！

華錫鈞曾接受《聯合報》訪問，道出當年的心情：「出任務前一晚必須住在隊上，每次離開家都想，這會不會是最後一次看到家人？」但「唯一方法就是告訴自己，國家需要情報，國人需要安全，包括我的家人在內」。這樣的話語，令人恍恍惚惚憶起《史記‧刺客列傳》裡，那一幕幕悲壯英雄的身影。

相對於「黑蝙蝠中隊」的文物館，已在新竹市拆除的原眷村遺址上佇立多年，在在提醒著訪客：勿忘英雄的犧牲！但屬於「黑貓中隊」的文物館呢？總非「山頂村」的空置眷地吧？面對著夕陽餘暉，我問天空，也問台灣！

後記：繼「龜山眷村故事館」的演講後，同年八月十七日，我陪同龜山區公所人文課與龜山眷村故事館人員、山頂國小校長，勘查了「建國新村遺址」；十月三十日，再應「蘆山園社區大學」之邀，演講「眷話黑貓──從山頂村到山頂國小」（演講中補充了：李南屏一家人，原也住此村，李殉職後遷出，李妻後改嫁）。該遺址曾改設為收費停車場，而後又荒廢；這是我出書前最後探訪的情況。（系列完）