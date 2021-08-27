謝輝煌調派金門後在短時間從散文作家搖身一變為詩人，是因為辦理境管而認識需要幫忙的某步兵訓練考核單位的營務官軍中詩人文曉村，謝輝煌和文曉村談論文學，一見如故，偷偷透露自己對寫詩也很有興趣，但則除怒潮學生時代的〈康樂富強〉，都還壓在抽屜裡。文曉村一聽謝輝煌有詩稿，即要求拜讀，謝輝煌便從抽屜裡拿出筆記簿翻給文曉村看，文曉村看到幾首，如獲珍寶，就請謝輝煌把〈五指山〉和〈三月的煙雨〉兩首抄寄給他收入到文曉村創辦和主編的《葡萄園》詩刊第四十四期《金門詩選》中，這是謝輝煌在專業詩刊的初試啼聲，此後壓箱底的詩作和詩評就不斷翻出整理抄寫並大量投入創作。

在陳長慶的小說裡，另一位女主角護理官黃華娟在聽說謝輝煌把申請出境金門的手續一天搞定，便當場在陳長慶面前朗誦出了謝輝煌的名詩〈日月潭的船長〉。謝輝煌謙說陳長慶在小說中誇他太多，自言「假作真時真亦假」，他對於被寫進陳長慶小說和做了點評，在內心是感到光榮得意的，我們在訪談他的時候，他特別提到了陳長慶的這本小說。

六十二年七月一日，陳長慶在《金門日報》副總編輯兼《正氣中華副刊》主編謝白雲（孟浪）的協助下創辦了《金門文藝》季刊，謝輝煌也在創刊號中發表了作品。文曉村擅長組織結社，把謝輝煌的後半生拉進了文藝圈，在他的牽引下，謝輝煌加入了中國文藝協會和中華民國新詩學會。

謝輝煌的大隊長廖明哲為陸軍總司令于豪章的愛將，于在總司令任內的民國六十三年昌平演習中因直升機墜落傷重，謝輝煌認為廖明哲和自己在軍中升遷就沒希望了，於是在民國六十三年下定決心退休。

雖然他認為自己與大隊長廖明哲的交情並非特別好，但謝輝煌對廖明哲有著孺慕之情，他認為長官帶兵，品德方面必定要特別優秀，謝輝煌才願意追隨他。沒想到廖明哲後來鹹魚翻身升任陸軍空降特戰司令，晚年於民國九十一年出版了自傳《了了人生》，謝輝煌很熟悉這位長官以及相關事蹟，於是幫他寫了介紹文。

陸、賞風吟月，輝煌一生

臨到退伍，謝輝煌才隱然感覺到這輩子可能無法反攻大陸，而必須終老於臺灣。他在臺灣沒有家，現在，他要考慮在臺灣建立家庭了。退伍前他很願意接受安排相親，半年內每個月一次，都被種種原因拒絕，沒想到竟在鬼月的八月三十一日認識了一位懂得欣賞謝輝煌才情的臺灣女孩劉靜軒。

劉靜軒知道謝輝煌沒有太多的積蓄，她對謝輝煌說：「我要嫁的是你的人，不是你的身外之物」。在劉雅軒的鼓勵和安慰下，謝輝煌拿出了軍人保險金鼓足勇氣舉辦了一場簡單和隆重的婚禮，而岳家聘金和禮餅都不要。

謝輝煌因此而戲稱劉雅軒為「軍保夫人」。成家後，就不再借宿於朋友家，而選擇在臺北縣中和市南山新城賃居，謝輝煌那時還想著：「旅居臺灣，一切都是暫時的，只有反攻大陸，回到自己家鄉，重整家園，才有『一勞永逸』之樂」。

謝輝煌和劉雅軒婚後在六十六年生育有一子家齊，他寄情鄉愁在新生的孩子身上，家齊的故鄉在鄱陽湖濱，可憐他未曾見過故鄉的一根小草，這不幸的遭遇，和謝輝煌老於他鄉是相同的。

謝輝煌靠著退休金和退休後在臺灣區金屬冶製工業同業公會專員兼《金冶會訊》編輯的新工作，在生活安定和幸福的情況下，持續寫作，筆耕不斷，無論新詩、古詩、散文，謝輝煌皆能文不加點、信手拈來。七十一年一月結集出版了第一本書，散文集《飛躍的晌午》。（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、吳靖媛為國立臺灣大學國家發展研究所法學碩士）