2010年5月的一天上午，我第一次搭機去祖國寶島。這次是因公隨廈門市青年民族樂團的演職人員一同前往台中市巡迴演出。

飛機在台北的松山機場徐徐降落後，我快步走出機艙，此時的心情格外不同，感覺周圍的一切都是那麼新鮮。

當天下午，我們一行禮節性地拜會了台中市文化局的官員後，前往台中市的「中山堂」觀看樂團演職人員在台上進行最後的綵排，今晚首場公演將正式在這裡上演。

台中市文化局為我們每人晚餐準備一份盒飯（兩葷兩素），外加一份清湯，飯菜味道近乎大陸閩南地區，十分可口。

吃罷晚餐，當我將用過的盒裝打包放到指定的地方時，看到那裡有兩位工作人員正忙著將我們陸續放置的盒裝匙筷和留下的殘羹飯渣逐一分揀歸類擺放，現場顯得井然有序。

後來我知道，原來那兩位工作人員是當地的志工（義工）。

上述這一幕讓我第一次見識到台中人在社會公共志願服務和環境保護方面用心良苦。

無獨有偶。當日晚上接近開演觀眾陸續進場，入場門口兩旁有數名穿著紅馬甲的志工在疏導人員分流，現場未出現人群擁擠或大聲喧嘩等。

當正式開演前5分鐘場內鈴聲響起的時候，各路觀眾迅速找到自己的座位落坐下來，等待正式開演，而有些家長攜帶小朋友也在自己的座位上默默靜候。

據我觀察，一直到終場，幾乎沒有人起身走動，更沒有觀眾在現場交頭接耳，嗑瓜子，或喝倒彩等。而每當台上演出完一個節目，現場觀眾都會報以熱烈的掌聲，終場高潮曲目演奏完則報以長時間的掌聲，直到樂團指揮出場鞠躬叩謝並表示加演一曲才作罷。

第二天，台中市文化局官員與我們餐敘交流時，我特意談到昨晚演出現場感受，一旁的官員回復說，我們這裡市民的文明素質過去也有一個提升的過程，在總結經驗和教訓的基礎上不斷建章立制，探索運用志願服務推動社會文明進步。你們看到的只是一個側面而已，現在，我們這裡志工無所不在，已成為社會一道美麗的風景線。

聽完這位官員的一席話，我對台中市志工服務所取得的成效由衷讚賞和欽佩！（辛樂坤/廈門）

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