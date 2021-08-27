美國自阿富汗撤軍所造成的「疑美論」，不僅在國際社會瀰漫，就連台灣給小學生閱讀的《國語日報》，在社論中也開始灌輸小娃娃應該有共赴戰爭的戰略共識。台灣人不希望看到大陸武統，但是民進黨宣揚武統戰爭，卻是從「抓娃娃」做起，誠然讓人不解。

從阿富汗的局勢可知，不管哪一方是贏家，只要戰爭一起，人民絕對沒有好果子吃。就以近來阿富汗喀布爾機場捨命追逐美國運輸機的逃難人群，接連發生的自殺炸彈威脅，阿富汗人民在面臨戰爭所出現的苦難鏡頭，一一呈現在世人的眼前。

但是，民進黨政府看到這些畫面，心中所想的不是努力去爭取和平，而是如《國語日報》社論所述：「如果中國對台發動統一戰爭，美國又未適時出兵護台，以兩岸15倍軍力差距，台灣恐難逃被併吞」，屆時重要的將是「如何發動民力採取抵制、不服從的長期抗爭，仿效立陶宛等國歷經數十年對抗強權、爭取獨立的典範」。

這種鼓勵以戰止戰的所謂「戰略思維」，卻是對戰爭都還不懂的娃娃開始灌輸起，確實讓人困惑。打仗容易、止戰難，戰爭可不是像在娃娃機前「釣娃娃」，失敗了可以一再重來，只要口袋夠深，想要釣幾遍，不會有人管。但是，一次戰爭失敗，可能就毀滅了台灣的所有。

所以，台灣和大陸既然有15倍軍力之差，弱勢者應該是以和為貴，而不是把戰爭的思維向下「紮根」，這不是像日本軍國主義者以中國東北蘋果和日本蘋果相比，間接鼓勵日本學生上戰場的教育模式嗎？民進黨難道也要走向軍國主義嗎？

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