申設卡關已久的《鏡電視》與《台數科新聞台》原定昨天繼續初審，不料，會前傳出NCC主委陳耀祥化身《鏡電視》的頭號業務員，親下指導棋，強渡關山，好讓《鏡電視》準時開台，慶祝光輝10月。據說，陳主委的大力關切，遭到反彈，外部審查委員以書面審查意見外洩、接獲關切電話為由，集體罷審。兩家新聞台的「初審」，再度胎死腹中。

這兩屆NCC委員玩法作亂，已經不是新聞。歸根結柢，制度使然；而壞亂法紀者當然就是這些執法者。

全世界的民主國家，從未聽說政府可以管制新聞媒體的組織、資金、執照、營運與新聞報導內容的。正因為我們賦予NCC嚴管新聞媒體的無上權力，因此，權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，NCC膽大妄為，自屬必然。何況，權力是攀登更高權力的階梯，有權不用，明天作廢。懂得揣摩上意，運用手中權力，方是政壇生存之道!

想當初，黨政攜手安插NCC委員，一掃中天障礙，陳耀祥護航華視進駐52頻道，功在黨國，如今，護航《鏡電視》，焉知不是黨國的意思？

再說，蔡英文貴為總統都能體恤民企「疾苦」與「利益」，化身高端疫苗的頭號業務員了；陳耀祥見賢思齊焉，權充《鏡電視》頭號業務員，又有甚麼不對？錯打高端疫苗，會死人，放行「鏡電視」又不會死人，各位喳呼個甚麼勁兒？

高端疫苗EUA審查委員，都懂得以黨國利益為重，全力護航高端；陳耀祥只是想盡點奴才之力，NCC外審委員為何如此不識時務？

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