行政院人事總處13日召開「軍公教員工待遇審議委員會」，決議明年度不調整公務人員薪資，下年度中央政府總預算案亦未編列預算。蘇貞昌院長突然在行政院院會提出個人政策指導，要為軍公教調薪。
蘇貞昌的理由是要肯定全體軍公教辛勞，並期待以政府加薪帶動民間企業加薪，但社會解讀，是面對岌岌可危的民調危機，為挽救政治聲望做最後掙扎。
就蔡英文總統立場來說，若要撒錢來籠絡人心改善形象，憑什麼此種好康要讓給蘇貞昌，蘇貞昌獨斷專行，想來總統內心應該不太舒服吧，蘇貞昌違背決策程序與政策協調機制，以個人政治意志產生政策指導，已暴露綠營執政團隊高層缺乏協調，毫無章法可言。
民進黨執政國家財政紀律失控，中央歲出再創歷史新高，卻在帳面上動手腳，用特別預算舉債以掩人耳目，但把垃圾掃到地毯下，垃圾仍然在。蔡政府執政五年來，編列採購戰機、防治疫病與前瞻基礎建設特別預算早已超過1兆，財政面臨崩解。
民進黨執政胡亂翻轉政策，捅出可怕糊塗帳要誰善後？
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