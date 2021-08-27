高雄氣爆的捐款流向，高檢予以簽結，表示「查無不法」，陳菊樂得在臉書發文，「不信公義喚不回」。

的確，高雄氣爆事件，陳菊市府身為肇事者，卻跟善款借8.3億元錢來賠給災民；又花3462萬元做裝置藝術；再花7千萬請律師去說服災民，放棄對陳菊市府的求償權；還有哩哩扣扣自己原本的業務支出……這些可能都「查無不法」，畢竟法律只是最低的道德標準。

但如果是馬英九或紅十字會，跟善款借錢來賠給災民，大家覺得會怎麼樣？今天民進黨力挺陳菊，就是說未來只要是捐給民進黨執政的地方，都會比照這個「陳菊模式」來挪用善款，這就是民進黨的「公義」。

再講一個比較扯的，2014年8月17日，陳菊說33億的捐款，「不會收取額外的行政費用」，事實卻是「氣爆捐款專戶」的專案人力費用，花了善款1015萬元。

陳菊市府自己有公務員，到底還需要什麼「專案人力」，為什麼還要揩捐款人的油，這些當然也都會「查無不法」。總而言之，說謊不犯法，陳菊幫全台灣人民，上了寶貴的一課。

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