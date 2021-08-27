8月初中南部豪雨成災，極端氣候下引起的災難越來越頻繁。近日中央氣象局再發布了大雷雨的預報，除了即時的防災準備之外，因應氣候變遷，政府調整我國未來水資源及總合治水計畫的工作已刻不容緩，否則未來水災成患將成為新常態。

民國106年4月行政院提出的「前瞻基礎建設」通過特别預算編列，其中「水環境建設」共編8年2507.73億元，目標是「不缺水，喝好水，不淹水，親近水」。執行4年後，不但未見建設成效，在今年7月底、8月初水淹南部7縣市，路斷橋毀、山崩土石流釀災之後，行政院仍自詡建設治理成效彰顯，比諸62年前的87水災災情少了許多，退水速度也加快了，真是令國人無語問蒼天。

另外，去年和今年世界各地野火、高溫、暴雨等自然災害頻傳，UNFCCC的IPCC AR6報告明確總結：毫無疑問，氣候變遷對人類已達紅色警戒界限；而人類是大氣、海洋及陸地暖化的造成者，延期1年的COP26會議11月上旬將在蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）召開，相信將會督促世界各國制定更積極有效的溫室氣體減量政策與目標。

台灣這2年來，不但新冠肺炎疫情無力對陣，天災頻仍，民眾困頓，百業更是蕭條，再加上經貿上又面臨國際減排、零碳的訴求，149萬家中小企業無異面臨海嘯級的碳衝擊，很有可能成了國家經濟危局。「氣候變遷應變及調適法」應該積極修訂通過立法，以加快國家減碳進程，確保永續發展。

面對極端氣候的挑戰，我國未來水資源及治水計畫調整問題，首先，就7月底、8月初中南部豪大雨致災，行政部門歸因於極端氣候、百年一遇等，都是氣候變遷所致，其實就是自我認知的偏誤及矛盾的推論，無法卸除治水不力的究責。

台灣地區的雨水下水道與汙水下水道建設率偏低，除六都有較積極規畫建設外，其餘15縣市相對緩慢甚多，遇有豪大雨便可能宣洩不暢致災。目前我國雨水下水道採5至10年一次的暴雨頻率是否偏低，有檢視分析的餘地，若採20年一次暴雨頻率，其渠道斷面、水流坡降反不利常流量，而衍生淤塞、病媒滋生問題，值得就歷次致災數據深入分析。

都市地區建物及不透水面積增加，地表逕流速度加快、流入率及流達率增高，都是造成地面逕流快速匯流的原因，因此，未來進行下水道規畫設計時，需要資料的更新。政府應就極端氣候發生的頻率雨災損面檢討，利用最新科技及模式，模擬各項災害發生的動態變化，找出關鍵點、關鍵指標值，再據以修訂目前法規，因應氣候變遷。

至於水利工程，應該是流域性從上游到下游整體規畫的系統，尤其中、下游進入城鎮人口建物密度高的區域更要考慮土地開發用途，集水面積地形與坡度改變造成的水文特性與集水區密度變化等，若一味沿用老舊資料數據、係數，往往會造成以鄰為壑的情況。

水利主管機關在7、8月洪水過後，急著澄清說上游水庫在今年上半年已清淤超過2000萬立方公尺，淹水後的退水速度也加快，言下之意是水環境建設已見效，但民眾要問的是，那清理的2000萬立方公尺堆積何處？如果缺少信而有徵、可取信於民的證據，就很難不被民眾視為燒錢的錢坑計畫而已，2005年提出的「八年八百億，畢其功於一役」，現在檢視不就是純粹口號的明證！

主管機關「內捲化」（Involution）的內耗停滯使系統不能進化（Evolution）而因循怠惰，由每年年底出版的「環境白皮書」中關於「水文、水質」的說明，數年不變可見一斑。

前瞻未來才能決戰現在，很可惜，我們的前瞻計畫是定著在過去，以至於既看不到前景，也沒能解决目前的災害（早澇頻仍）問題，過去經驗法則往往不符現實狀態，若未檢討修正必然產生系統性的失誤。

政府需要以現有科技所觀測蒐集到的大數據加以比對，修訂相關設計；除預防原則外，更須佐以風險分析和後端妥適的管理機制，作為各種工程設計與防災設施的根據，才足以因應氣候變遷帶來的新挑戰。

（作者為前台灣省環境工程技師公會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※