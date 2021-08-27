美國在阿富汗灰頭土臉的撤軍行動，外界除了歸咎於拜登政府的領導無方之外，大都將矛頭指向美國情報機構失靈，誤判了阿富汗的情勢，尤其對政府軍的評估嚴重失準，以為至少可以挺個半年，最後竟然只有9天就潰不成軍。近來大家都在爭辯「今日阿富汗，明日台灣」是否會發生，其實重點是，美國是否也會誤判台灣的情勢。若以現在民進黨政府施政背離民意，以及兩岸本屬同文同種的特殊環境，台灣的民情恐怕不是美國政府所想像的，再這樣下去，終將重蹈覆轍，誤判台灣的情勢。

無論何種民調，「希望維持現狀、兩岸和平」永遠是多數台灣人的主流民意，然而，現在美國為了自己的利益，硬拉著台灣一起加入所謂「民主抗中」的行列，不斷升高兩岸敵對態勢，可以說是與民意相違背。根據一份民調顯示，超過4成的民眾認為，美國對台軍售會升高兩岸的敵對，高於認為會有助兩岸和平的受訪者。絕大多數的台灣年輕人說願意為保家衛國而戰，但卻不願意恢復徵兵制，這說明了年輕人是真的想打仗，還是僅止於耍嘴砲；甚或是政治人物說的「拿掃把打仗」，美國情報單位可真要好好判讀台灣各種民調所透露的訊息。

另一種更深層的內心世界，恐怕不是老美可以想像的。其實，兩岸同文同種、一家親的連結，不是可以一刀兩斷的。兩岸說同樣的語言，吃同樣的美食，過同樣的節慶，這都不是說斷就斷的。日前，美國在台協會高調宣傳中元節拜拜，還配上一桌供品的照片，試圖拉近和台灣人的距離，其實，這節日不就是傳統的中國節日嗎？從大陸來的台灣老兵也許漸漸凋零中，但別忘了兩岸通婚的結果，有更多情感上認同大陸的台灣人，他們也才只是第二代或第三代的「外省人」，你要他們一下子就徹底拋棄中國人的血統，甚至仇視自己父祖的故鄉親人，這恐怕也不切實際。美國人，你可能也高估了兩岸的仇恨吧。

再者，自從小英執政以來，完全配合美國政策，甚至逼迫台灣人吞下美國進口的萊豬，引起了極大的民怨，反萊豬公投帶起的一股風向，值得美國人警惕，台灣人也不是好欺負的。去年底，台中市長盧秀燕在會見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑時，就曾當面反映台灣人對萊豬進口的不滿，結果讓盧秀燕的民調從此節節攀升，現在已是少數享有高民調的地方首長，美國政府看懂了嗎？看看上屆的縣市長選舉，韓國瑜當選高雄市長讓大家驚呆了，結果卻傳出美國在台協會的情報出了問題，事先根本沒有掌握真實的民意，而引來一陣批評。

美國20年來全力扶植阿富汗的政府軍，根據布朗大學估計，美國納稅人為阿富汗戰爭已花了大約2.261兆美元，相當於每天花3億美元，每個美國人付2萬美元。但台灣卻是自己花錢買美國的武器，造成國防預算大幅增加，排擠了其他預算，引起軍公教年改、勞保即將破產等負面效應，早讓台灣人非常不滿。今天台灣人不是不想保衛自己的家園，也不是不想保有現在的生活方式，但是我們不想成為美國的棋子和中國大陸進行無謂的對抗。美國情報機構看懂了嗎？