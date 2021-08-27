BNT疫苗即將抵台，在高端疫苗施打傳出多起猝死案，出現緩打潮之際，真令人有大旱望雲霓之感。諷刺的是，綠營當初以「復星」代理大中華區銷售而群起抵制BNT疫苗，還衍生要進口就得換包裝、不能有「復必泰」等字樣，如今中央疫情指揮官陳時中態度一百八十度翻轉，重重打臉了民進黨政府，正是「早知今日，何必當初。」

記得今年5月陳時中在立法院受詢被問到「復必泰」時，拐彎抹角地說，「復必泰就有分裝廠，是在中國做分裝代工…」，意思是來台還得再考量。中央疫情指揮中心甚至對民間捐贈的BNT疫苗來台訂下了三原則：原廠生產、原廠包裝、直送台灣。換言之，經過代理商貼個「復必泰」標籤就不行。

當時綠營反對聲浪更大，綠營議員稱，「說上海復必泰是德製輝瑞，不是蠢就是壞，又是國民黨偷換概念的戰術。」打了高端的焦糖哥哥當時還跳出來指責藍營混淆視聽。

真是此一時彼一時。5月上旬台灣疫情未爆，3級警戒沒啟動，若說綠營以為台灣穿了金鐘罩，病毒會轉彎也就罷了。偏偏問題出在執政者不能沒有遠見，不懂未雨綢繆，怎會見不到病毒異變的可怕，及全世界早就在瘋搶疫苗。

如今BNT疫苗將抵台，眼看民意擋不住，民間做球政府不好不接，就換個說法，冤枉地說「從沒擋復必泰哦！」更荒謬的是，1450網軍也開始大聲讚揚，疫苗源源不絕到來，都要感謝偉大的蔡政府。

台灣取得疫苗過程的確艱辛，政府該感謝民間協助的還是要感謝，切忌往自已臉上貼金攬功。不僅鴻海出錢出力，美國商務部長雷蒙多也證實，台積電總裁向她請求協助取得疫苗，美國也因此有了回應，同意捐贈台灣莫德納疫苗。

少點意識形態，多懷民生疾苦，疫苗有效才是王道。與病毒共生的年代，沒有疫苗就是死路一條。