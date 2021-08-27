2011年，國軍爆發半世紀以來最高階的共諜案！前陸軍少將羅賢哲在泰國擔任武官期間被中共吸收，投靠對岸，從事間諜活動長達7年。經過審判，羅賢哲無期徒刑定讞，成為解嚴後，首位因共諜案遭判無期徒刑的國軍將領。

羅賢哲是國軍近50年來遭對岸策反的最高階共諜，之所以躲過死刑，是在國安局鼓勵他自白後，羅賢哲選擇坦白從寬，換回了一條命，也因而成為國安局推動「自白條款」後，共諜獲減刑的首例。

嚴格說來，羅賢哲案的案情，政府從未公開，媒體也是在羅被捕後始知。至於羅賢哲在泰國遭中共色誘等案情，官方也從未證實過。

其實，羅賢哲案才是典型的抓共諜樣態：事前一點風聲都沒有，突然平地一聲雷爆發，媒體手忙腳亂，官方始終三緘其口。更有的共諜案，到現在都還未對外公開，但涉案軍情人員早已判刑入獄。

羅賢哲案發生後，國防部隨即進行損害管控，並擴大反情報部門，也開始對敏感軍職定期做忠誠儀測。第一位測謊未過的，是負責偵測監控中共電訊的電展室主任，第二位則是前駐美採勤團長，兩人未幾即辦理退役。

之所以舉羅賢哲這個例子，是說明政府辦共諜案有非常嚴謹的程序，如果不是照程序做，而是先把真真假假的跟監案情刻意放給特定刊物登出來，那用意就不是在抓共諜，而是在搞政治，搞鬥爭。

另有一種類型，就是2017年，前飛指部指揮官謝嘉康少將案例。謝嘉康疑涉共諜案遭調查，最後以10萬元交保。國防部發新聞稿說：「本部基於歷年查獲共諜案之態樣及職務敏感度」，於是將謝嘉康調職。也就是說，軍方懷疑謝嘉康有問題，已無法信任他，但又沒有確切證據。對軍方來說，既已起疑，自是無法再用了，寧可誤殺、錯殺，也不能冒任何風險。

所謂共諜案的態樣，是指大陸國安單位發展間諜的模式。例如，先吸收退役的軍人，再藉由學長學弟或袍澤關係發展組織或打探情報；大陸國安單位對台發展諜報組織，真正的大陸間諜都不會來台灣，而是在第三地與吸收或策反的人見面、交付任務，開海外祕密帳戶，並發情報獎金等。

國防部的新聞稿指出，謝嘉康雖然這幾年沒出國，但民國98、99年間曾前往第三地接受招待旅遊；而且發現謝與被中共吸收多年的退役上校有接觸。

但是問題來了，如果謝嘉康真的是在上校階層，即99年前便遭中共吸收，這名死間潛伏得也真久；而且軍方一直重用謝嘉康，還讓他當上飛指部的指揮官，那軍中的安全考核豈不形同瓦解。

軍人背叛自己的國家，不可原諒，放諸四海皆然。然而，隨意指控軍人對國家不忠誠，亦不可原諒。