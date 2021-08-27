｢民進黨｣與日本｢自民黨｣今天首次進行黨對黨交流會，雙方均視中國的崛起是區域內最大挑戰，必須強化合作。日方認為這次會談深具意義；民進黨則期待這個對話機制成為慣例，開創全新的溝通管道。

民進黨代表羅致政說，日本是台灣民眾感到最可信任、最親近的國家；另一代表蔡適應則說這次對話象徵著兩國間的羈絆關係，基隆在日本有兩個姐妹市，宮古島和廣島縣吳市，這是很好的緣分。

是否因為中共軍機屢屢擾台以及無人機現蹤日本海域才有了此次會談？總之台日兩個執政黨都視中國為最大的威脅，但別忘記，是誰霸佔著原本屬於台灣宜蘭頭城的釣魚台？是誰不准我們的漁民靠近該島捕魚、甚至還要濫捕我國的漁船、用錢贖回我們的船長？

台灣對日本軟弱也就罷了，中共艦艇、飛機維護他自家的領域、領空、領海，反制美日的圍堵，難道錯了麼？民進黨反中就罷了，實在不需要再出賣台灣民眾利益委曲求全，跟日本勾勾纏。

台灣對日本一百個好，311海嘯時捐了68億，日本回饋台灣幾個好？疫苗是捐了一些自己不敢打的AZ，奧運是把台灣以排名凸顯了，接下來呢？是不是準備在太平洋放核汙水、餵台灣人吃核食了？民進黨準備好了嗎？

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