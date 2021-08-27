BNT疫苗可望提早抵台，為國內8月以來只剩國產疫苗可施打的困境注入活水。在此次爭取疫苗的努力上，竟出現「施比受更積極」的反常現象，贈送方的民間力量遠比受贈者的政府更主動積極；另方面，政府像是「外貌」協會的信徒，只關心疫苗包裝上的字樣，對「反中」意識形態的莫名執著甚於拯救人民的生命，直至民意大反彈才再髮夾彎。

如今政府突然願意「自己打臉」，接受印有「復必泰」的BNT疫苗，當然心裡不是沒有掙扎。首先應是擔心變種病毒的新疫情在秋冬壓境，而9月即將開學，學生群聚將是防疫上的重大隱憂。BNT是目前12到18歲青少年可施打的唯一疫苗，校園若成破口，後座力難以估計，當然讓學生越早施打越好。

其次，近日多家民調均顯示蔡總統在年輕人的支持度上雪崩腰斬，在國家大政方向並無重大變更之際，顯然就是疫苗政策重創其支持度。8月只剩高端疫苗獨家施打的現況，加上發生多起猝死案例，更添加了民意的不滿，這股壓力應該才是迫使蔡政府髮夾彎接受這批BNT疫苗的主因。

第三，5月疫情爆發後政府善用飢渴效應，在疫苗最稀缺時一路替高端亮綠燈，甚至要求其先行生產，承諾萬一沒有獲得緊急授權時也給予補償。有了這紙保證，BNT提早進口也動搖不了高端這第一桶金，就算結果可能不如預期完美，但對於「扶植」國產疫苗也算「仁至義盡」，可以「功成身退」了。

第四，當缺水狀況舒緩時，天降甘霖的價值就被沖淡了。目前台灣接種第1劑疫苗的人數超過900萬人，覆蓋率突破4成，對疫苗的急迫性已緩解不少，加上最近本土確診人數極低，都降低了疫苗的急迫感。郭台銘在5月底提出捐贈疫苗案時，正是台灣對疫苗迫切感最高的當口，若當時蔡政府馬上讓他過關購得，對郭董個人聲望的提升不言可喻。而如今時空環境與5月已大異其趣，BNT就算提早進口，對蔡政府的政治殺傷力已大幅削弱。

儘管接受這批復必泰疫苗是為控管政治損害，但蔡政府政策轉向時仍猶豫了3小時才做出決定，這個內心戲的時間卻可能讓郭董可以從土耳其「攔截」的數量頓時少了100萬劑，不免令人遺憾。

從台積電向美國政府請求捐贈台灣疫苗，民間積極向政府申請外購疫苗，郭董親赴歐洲爭取疫苗早日到貨，都讓人民覺得政府努力積極的程度遠不如民間；比起南韓政府組團赴美向莫德納抗議延遲交貨，那更是差太多了。

蔡政府為堅持意識形態，白白犧牲許多國人的性命；但儘管有再多的政治算計，如今有復必泰標籤的疫苗還是將登台了，顯示意識形態最終還是抵擋不住不分政治顏色的病毒。但蔡政府為了反中作繭自縛，結果踢到鐵板，自毀立場，只會讓人民更看出其政治算計的私心。（作者為國家政策研究基金會副研究員）