看到阿富汗人民為了逃難從運輸機上落下，看到塔利班公開報復處決一般民眾，再看到台灣這麼多人為走私貓請命，不由感嘆老話:「寧為太平犬，不作亂世人」。有論者認為美國自阿富汗倉亂無章的撤軍，意味著「美國治世」（Pax Americana）的結束，美國擔任世界警察的意願與能力快速退卻，世界將進入一段霸權交替的激烈動盪時期。

勝敗乃兵家常事，美國從纏鬥20年的戰場撤出本是預料之中的事，也無可厚非。但是真正令外界重新評價美國的是，這整個撤軍過程對協助美國的阿富汗政府及人民，乃至對北約盟軍的背信棄義與荒腔走板，令人大失所望。而拜登對於阿富汗撤軍的回應方式與態度，就像一位老提當年勇、不願承認錯誤的老頑固。當記者詢問他對於阿富汗人民從美國運輸機上墜落的事，他竟不耐地回答那是好幾天前的事了，令人心寒。他的言行強化了世人對美國霸權老態龍鍾的印象，嚴重傷害了美國的信譽。

美國前總統川普越過阿富汗政府軍，和塔利班單獨協商撤軍就已經是出賣阿富汗政府的行徑，還釋放了5千名塔利班戰士，更嚴重打擊政府軍的士氣。拜登說不願意繼續幫助沒有保衛自己家園決心的軍隊，這對阿富汗政府軍並不公平。7月初，當美國連夜撤離巴格拉姆空軍基地是壓垮駱駝的最後一根稻草，失去空中支援的政府軍知道在多山的阿富汗，他們根本不是塔利班的對手。

拜登的甩鍋，連自己人都看不下去。美國前中央情報局局長彼得雷烏斯（David Petraeus）就表示，自美國在阿富汗的作戰行動於2015 年1月1日結束以來，阿富汗士兵一直勇敢地為國家而戰，直到今年夏天美國突然拋棄他們。這6年多來，阿富汗安全部隊損失了數萬名士兵，而美國人僅遭受了99人死亡，其中還有許多並非死於作戰。

美國不但背棄了阿富汗軍民，美國的撤軍步驟與情資掌握也陷北約盟友於險境，讓北約國家十分不滿，認為拜登不但在「美國優先」的立場與川普無異，他的領導能力也備受質疑，連帶的所謂「美國回來了」也失去盟友的信心。

敘利亞難民已經讓歐洲經歷過一場難民危機，英國因此脫歐，許多國家恐怖攻擊頻傳，民粹主義抬頭。現在阿富汗無序的撤軍製造更多的難民，除了造成中亞地區的不穩外，難民問題又再度困擾歐洲國家。許多國家已經表示不願意收留難民。傳統盟友原本擔心的是美國政治環境會讓川普主義再起，現在發現更讓人憂慮的是美國政治人物的平庸與無能。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）更認為，阿富汗的陷落顯示出跨大西洋聯盟在情報合作上的失敗。這慘痛教訓使得歐洲戰略自主的呼聲再起，這些美國傳統盟友就算未來不與美國分道揚鑣，也心生嫌隙了。

有論者以越戰為例，美國從越南撤兵20年後反而贏得冷戰，認為美國抽身阿富汗泥沼，可以在東亞全心投入對抗中國大陸，美國治世將可以持續。這種從事後結果反推的說法完全沒有根據。

首先，從越戰結束到冷戰結束，期間國際局勢發生重大變化，中蘇交惡、中美建交對國際格局產生重大影響。冷戰結束的原因很多，蘇聯本身的政治經濟問題還是主要原因。更何況，今日的世界格局並非兩極格局，中國大陸的經濟實力遠遠超越蘇聯，與全球經貿深刻鑲嵌，美國的圍堵政策很難奏效。

第二，美國能從越戰創傷恢復其中一個重要原因是越戰末期，美國債台高築，國際上對美元產生懷疑，紛紛從美國運回黃金。尼克森時代宣布美元和黃金脫鉤，自毀「布列敦森林體系」。從此，美國政府也終於獲得了超發貨幣、變相收稅的能力，美國透過美元霸權重建軍事力量。美國不斷運用超發貨幣的特權解決內部問題，以鄰為壑，長久以來已經嚴重影響美元信用。現在隨著美國軍事力量收縮，有越來越多國家挑戰美元霸權。而這個挑戰是前所未有的。

在無政府狀態的國際社會，我們已經不能指望一個只收保護費，卻不願或無能維持秩序的所謂「世界警察」。我們應該思考「美國治世」衰微後國際治理該走向何方，好預約下一輪太平盛世。（作者為退休大學教師）