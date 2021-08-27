外交部於8月26日發布新聞稿，誠摯感謝歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共28國共同主席聯名致函歐盟及北約領導階層，強力聲援立陶宛與台灣發展關係。

「福爾摩沙俱樂部」是外交部於2019年為與全球理念相近夥伴，共同促進自由、民主、和平及永續發展而成立的組織，作為與各國國會深化合作交流的平台。目前此一平台已經擴及歐洲、拉丁美洲、非洲、亞西、印太及加勒比海地區。

外交部新聞稿指出，此次歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」總計28國的共同主席及核心成員，於8月25日聯名致函歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲議會議長薩索里及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾，針對立陶宛決定與台灣互設代表處，卻遭中國以政治及經濟等各種手段施壓，強力表達支持立陶宛與台灣發展關係；同時籲請歐盟積極力挺，並請北約就立陶宛遭受來自中國及俄羅斯的複合式威脅表達聲援與支持。

此事事出有因。聯名函雖然由歐洲人士發出，但不能排除我外交部在背後運作的可能性。如果是外交部在背後運作，就顯示外交部著急了。因為跡象顯示，立陶宛有可能態度軟化與中共妥協。

在中共對立陶宛做出反制後，立陶宛國家廣播電視（LRT）8月23日報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，已向北京方面提出解決方案，希望不要使情況更加惡化，讓大使儘快回到工作崗位，但北京還沒有答覆。

立陶宛提出的解決方案為何，外界不得而知。中共為何尚未答覆，外界也不得而知。但是此事事關台灣，值得探究。

首先，立陶宛提出的解決方案由激進而溫和，有幾種可能：第一，撤銷與台灣相互設處的決定；第二，立陶宛在台灣設處，但台灣暫緩在立陶宛設處；第三，台灣在立陶宛以「台北代表處」為名設處；立陶宛暫緩在台灣設處；第四，台灣在立陶宛以「台北代表處」為名設處，立陶宛在台灣設立經貿辦事處，不派正式外交人員。

無論以上哪一種解決方案，都不是我外交部樂見的。因此強力運作，試圖力挽狂瀾。但是此一聯名函除了有宣傳效果，很可能毫無實際作用。因為第一，目前遭到反制的是立陶宛，承受壓力的也是立陶宛。此一聯名函雖然聲援力挺，希望立陶宛撐住，但是並沒有提出具體建議，也沒有解套措施，根本不能解決立陶宛所面對的問題與困難。

第二，立陶宛是歐盟成員國，歐盟雖有共同的外交政策，但中共召回的是駐立陶宛大使，並不是駐歐盟大使，歐盟師出無名無法使力。

第三，北約是軍事同盟組織，專注安全及軍事議題。中共與立陶宛發生爭執，主要是非軍事的政治外交議題。聯名函籲請北約插手，似乎有些牛頭不對馬嘴。

我外交部與立陶宛一時興起，以「台灣代表處」為名設處，可說是玩過了頭。現在只能奮力一搏，看看能不能有意想不到的好結果出現。

（作者為退休外交人員）

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