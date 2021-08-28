根據離岸風電世界論壇（World Forum Offshore Wind，WFO）的分析報告，今年上半年因為新冠肺炎疫情影響，全球離岸風電工程的進度落後；全球各國有關離岸風電工程也幾乎停擺，無一倖免。

英國風力發電季刊（Windpower Monthly）新聞編輯克萊格‧理查（Craig Richard）在今年8月26日刊載的報導中指出：全球離岸風場裝置容量大幅降低的關鍵，就是因為新冠肺炎疫情沈重打擊了離岸風電的發展！

報導中指出，今年上半年在中國、丹麥、荷蘭和台灣，加總只有六個新的離岸風場開始商轉，而去年同期有十個新的離岸風場發電場商轉發電。

因為新冠肺炎疫情嚴峻，阻斷了各國離岸風電工程技術人員前往各個興建中離岸風場工作。為了防止疫情擴散，越來越長的隔離期，甚至禁止外籍人士入境等許多措施，使得全球的離岸風電工程都接近停擺，不只是台灣而已。

根據WFO的報告，英國仍然是全球最大的離岸風電市場，它擁有10.4百萬瓧發電裝置容量。中國則是超越德國成為全球第二大的離岸風電市場，擁有7.9百萬瓧裝置容量。

於此同時，WFO報告顯示，中國擁有5.3GW的離岸風電在建置中，領先英國的3.7GW、台灣的640MW和荷蘭的383MW。全球開發商普遍認為，2021年的離岸風電場施工計畫，都受到疫情的拖延，造成深沈的影響，彷彿進入寒冬，進入冬眠期。

而在台灣方面，原訂2021年進行的離岸風電興建工程，也因為五月中台灣本土疫情的爆發，而讓流行疫情指揮中心決定封鎖邊境，外籍人士原則上不能來台，造成沒有施工人員而安裝工程必須停擺的困境。但經濟部也瞭解台灣特有的氣候條件，海上施工期僅限於4-10月，若無法解決外籍工程人員入境的問題，將會造成今年的離岸風電施工計畫嚴重落後，因此加強與業者和指揮中心溝通，也在確保疫情可控管的情況下逐步開放。

（作者為資深媒體人）

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