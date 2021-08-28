公民監督國會聯盟不是單純的國會議員表現記錄者，而是一個能引領國家進步的公共議題倡議者，作為一個民間非政府組織，這是我們對推動國家進步的使命感。

公督盟於2007年成立，目標為推動文明、陽光、公益、透明、效能的國會。因此在行動上，公督盟積極召開國會改革相關座談會與記者會，匯集社會各界領袖的意見，每會期公布立法委員51項評鑑指標結果，選出優秀及待觀察立委，並公開資料彙集成民間版選舉公報，提供選民作為投票參考。

此外，公督盟也不定期舉辦駐院、駐家觀察志工培訓、非政府組織NGO國會聯絡人、公民評鑑立委質詢、校園與社區大學等演講活動，深化台灣民主觀念，協助更多團體認識國會，監督立法與預算審核，成為影子立委。也與國際相關組織進行交流合作，擴大台灣與其他國家的實務接軌，並分享台灣民主經驗。

我在公督盟改制成立之際就開始參與，會員團體身分最早時是代表華人民主書院，此外也以個人身分作為學術顧問，參與法案小組進行評鑑工作。改組後，則是由亞洲文化公共協會推派作為代表參與，算起來應該也算是十分資深的參與者。一路走來，看著公督盟在評鑑方法及深度上，都不斷調整進步、改良，評鑑指標和方法更已日漸成熟，公正性絕對經得起考驗。

歷年評鑑除了提供公民社會作為國會議事表現的參考，累積的成果更可作為政治研究資料庫提供各式學術使用，公督盟評鑑方法也可以作為其他國家國會監督或是擴展至地方議會監督的參考。

在社會教育上，公督盟也持續推動公民教育，持續至今受邀至各大校園的公益演講已接近400場，2020年底更推出了全台第一套國會議事桌遊，希望能夠讓大家用較輕鬆的方式學習國會知識，2021年下半年《第一次監督國會就上手》將改版，也將同步推出《第一次監督地方議會就上手》工具書手冊，兩本書，盼望能讓中央與地方議會監督無死角，要知道讓政治人物自律很難，還是必須透過他律才有效果。希望透過這兩本專書，提供充分的監督資訊，讓各地有意投入議會改革的民眾，手上能有一本好用的工具書。

2022年我國將舉行地方公職人員選舉，我們希望藉由選舉時刻的帶動，讓人民對於如何監督地方議會不再陌生，而持續讓台灣的民主可以紮根、深化，更加健全台灣地方自治的民主進程，公督盟一直深信沒有正常的國會，就沒有正常國家，未來將複製國會透明化的改革經驗到縣市地方議會和鄉鎮市民代表會，特別是地方議會有許多陳年陋習尚未根除，包含兜售議員配合款、詐領助理費、黑金派系政治等狗屁倒灶的問題，公督盟將持續串聯各地方議會監督團體，不讓地方的監督團體孤軍奮鬥。更期望從此台灣上自國會，下至代表會，都能夠早日成為真正理性與專業的民意機關。

我們相信，唯有透過外部的監督力量，能夠促進國會和議員的自律與成長。公督盟形成的經驗，正是希望通過社會參與、向下紮根，以深化台灣民主品質。更進一步在此基礎上拓展國際交流，對外輸出我們的民主經驗，貢獻於國際社會和普世文明價值。這不僅是台灣的重要資產，更是我們民主外交的新方向。

在今天國會中民主進步黨一黨獨大、在野黨無從又無力監督、媒體又被摸頭的情況下，希望大家能和公督盟站在一起，回到人民的力量，守護台灣，迎向國會正常化、國家正常化的未來！

（作者為國立台灣大學國家發展研究所法學博士、公民監督國會聯盟理事長）

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