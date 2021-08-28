退伍軍人大部分心中總有點怨氣，由於軍中嚴格的晉升制度，能夠摘星或順利晉升的畢竟是少數，許多學經歷完整的軍官在退伍之後，總覺得自己「有志難伸」，就急於創造「第二春」，希望能在別的領域能夠證明自己的能力。

之前大陸經濟正在高速成長時，許多退役軍官到大陸發展，或自己做生意或去台企當高管，倒也是一片欣欣向榮，但是近年來去大陸淘金已是過去式，為何還有那麼多退役將領還是很熱愛去大陸呢？

因為到了大陸會有相當的「尊榮」感，昨天還指揮千軍萬馬，退伍之後在一般民眾眼裡就是個「糟老頭」，沒罵你「米蟲」算不錯了，但到了大陸就不同，各地的「國台辦」、「黃埔同學會」以及「統戰部」一定會設宴款待，種種禮遇，備感尊榮，酒酣耳熱之後，再曉以民族大義，許多退將就認為他可以為中華民族偉大復興做出一番貢獻，雖不至於成為共諜，但也不避諱與中共人士接觸，往往造成很多爭議。

「史上最大共諜案」大戲又有新進展，曾任空軍司令的沈上將，因多年前至大陸打球，並與國安人士會晤，因而涉案，平心而論，沈上將退伍十多年，早已沒有什麼情報價值，卻被當成大案。他當年破格晉升張哲平為戰訓處處長，打破了要有聯隊長資歷始可擔任的規矩，但因此把兩人湊在一起涉及共諜案，搞得繪聲繪影，到底是要「將軍」的位子還是抓共諜？明眼人應該能夠了解。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※