美軍在阿富汗機場遭極端組織ISIS-K恐怖攻擊，造成13人死亡、18人受傷的慘劇。美國總統拜登對此表示：「我們不會原諒，我們不會忘記，我們將找到你們，並要你們付出代價」。如果拜登是認真的，將衝擊美國對中競爭。

因為這表示美國還要繼續投入資源以應對恐怖攻擊。那麼，從阿富汗撤軍以集中資源應付中國競爭的構想將無從實踐。

從戰略邏輯來說，拜登堅持撤軍以應付中國無可厚非，避免同時在兩個方向作戰是戰略鐵律。中國實力愈來愈強，美國沒有能力兩面作戰。如果拜登仍堅持集中資源投入美中競爭，這警告有可能說說就算了。

但這有個巨大風險，ISIS-K的活躍表示美國遭到恐怖攻擊的威脅仍然存在，如果美國CIA與國土安全部放鬆監管，將注意力轉移到中國競爭，那麼類似911事件的恐怖攻擊有可能再度發生。俄羅斯總統普丁已警告，那些撤離的阿富汗難民中可能有恐怖分子。

拜登的中國政策是「負責任和健康的競爭」，主張既對抗也合作。但中國外長王毅已表明，國際交往中從來不存在這種邏輯。美國如果期望取得中國在阿富汗平穩過渡以及反恐上的合作，那麼在對抗上，是否會因條件交換而較為和緩？如果美中競爭較為和緩，那麼不留退路，一味「親美抗中」的台灣，又將如何自處？

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