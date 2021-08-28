BNT繞了一整圈，該進口的終究是要進口的，早知今日，又何必當初？就這樣被政府耍了幾個月的台灣民眾又何其無辜？

更讓人難以接受的是，凡此種種，都起因於民進黨政府一切政治掛帥的民選獨裁思維。特別這幾年民進黨執政後，凡事政治算計的結果，國家大政方針也因此原地打轉，部會各行其是、政策自相矛盾，大內宣成為政策主軸。提前部署、提前規劃的策略性思考，早已束之高閣。排除異己、用人唯親，凡事只想依賴網軍側翼攻擊異己、只想靠大內宣遮羞，也成為無能官員保住烏紗帽的護身符，更導致全民受害慘重。

政策看短不看長，讓這個政府的應變能力低到嚇人。民眾的自律幫台灣爭取到長達一年的準備時間，但上從蘇貞昌、陳時中，下到蘇內閣這群狀況外的官員，整整一年多時間對購置疫苗的急迫性不知不覺，數度國際合作產製疫苗的機會沒有把握，甚至直接回絕，更讓台灣在爭取疫苗與產業技術轉移上完全陷於被動。

採購疫苗方面，政府插手後，處處黑箱並拒絕監督。蘇內閣獨斷獨行，蘇內閣外行領導，導致疫苗嚴重不足。據網路轉載林全的說法，政府當時開出來的疫苗需求量低得嚇人，只說要150萬至200萬劑，以致談判方聽到後「很傻眼」。還離譜到怕買貴了、也怕買多了，完全不分析、也不規劃。更不在乎疫苗缺口與國人健康安全。只證實這個行政團隊目光短淺，完全沒有國際商務談判經驗。

綜言之，如此惡質的政治風氣導致台灣競爭力持續衰退。尤其體現在疫苗、防疫作為上，原地踏步就代表著幾百條寶貴生命因染疫而消逝。結果民間買得到，政府就是買不到，因為政府的拿手好戲，不過就是發動側翼、大內宣，把責任推給對岸以卸責罷了。其效率與能力之差，比起使命必達、非要為民眾洽購到疫苗的民間企業，真是差了十萬八千里。

試問，如果去年民進黨政府就能以人命為先、防疫為先，接受東洋採購3000萬劑BNT，會不會就能讓更多民眾不用飽受生離死別之苦？如果今年五月，政府不要杯葛拖延民間自救自購疫苗，拿出良心辦事，現在有多少人已經打到了BNT？還需要每天憂心巨量的疫苗缺口該如何彌補嗎？

更讓人民傻眼的是，先前綠營全力抹紅、往死裡打的簡體中文品名「復必泰」等字樣，現在蘇內閣又說「為防疫需要」，所以決定放行？早知如此，過去三個多月何必擺下重重關卡，對民間自力救濟的行動不斷杯葛，要鴻海、台積電與慈濟等民間團體飽受官僚推託之苦？甚至以瓶身標示卡關，經過代理商貼個「復必泰」標籤就不行，非要民間組織加錢費時改標籤？

民進黨唾面自乾也就算了，居然現在態度一百八十度翻轉，還想搶功？難道忘了當初就是綠營群起抵制BNT？就是要黑復必泰？又刻意扭曲國際商務談判與代理業務的ABC，把BNT講得一文不值嗎？忘了當初鋪天蓋地的抹紅，好似復必泰是大陸攻佔台灣的缺口，接受就是被統戰、被矮化？說穿了，不就是因為政治考量，所以把人民生命安全放一邊嗎？

BNT就是BNT，不管貼甚麼標籤，就是德國廠商生產的國際認證疫苗，也是美國拜登總統施打的疫苗，疫苗的效果才是王道。但疫苗真不會從天上掉下來，即使大內宣吹噓到爆，國王的新衣總有被看穿的一天，無能無為、束手無策的民進黨政府針對復必泰疫苗一手導演的鬧劇正是如此。只是這個慘痛的代價卻要全民買單，實在太不公平了！

（作者為立法委員、律師）

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